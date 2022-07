"Wenn der Schädel hängt, ist Wacken" Stand: 27.07.2022 21:44 Uhr Wenn der stählerne Bullenschädel über der Hauptbühne angebracht wird, ist das für viele der Helferinnen und Helfer ein Meilenstein unmittelbar vor Beginn des Wacken Open Airs. Ein emotionaler Augenblick für die gesamt Crew, sagen viele. Am 4. August beginnt das Wacken Open Air (WOA) offiziell.

Markus Olmer, Bühnenaufbauleiter in Wacken, ist allerdings noch tiefenentspannt. Er vergräbt eine Hand in der kurzen Arbeitshose und lächelt. Mit der anderen rückt er seine Sonnenbrille zurecht, blickt kurz zur Bühne und dann wieder zu den Reportern. "Ein paar Mal haben wir das hier schon gemacht", sagt er. Dann fährt er fort: "Respekt vor dem Moment haben wir aber trotzdem - denn, wenn der Schädel hängt, dann ist Wacken", sagt er.

Wackenschädel - das WOA-Symbol aus Stahl

Der Wackenschädel wiegt nach Holmers Angaben 2,8 Tonnen, ist knapp 13 Meter hoch und 18 Meter breit. Bevor ein Kran ihn anheben kann, werden die vier Teile des Schädels auf ein Gerüst montiert. Dann geht es in die Höhe. 28 Meter hebt der Schwerlastkran das Teil nach oben - in die Mitte der Hauptbühne, wo es montiert wird. Eingebaut ist eine Gasanlage. Sie besteht aus 40 Gasbrennern, 500 Metern Gas-Schlauch und 500 Metern Kabel. Während des Festivals schießen immer wieder Flammen aus dem Wackenschädel heraus, der als Symbol des Metal-Festivals gilt.

Vorbereitungen laufen in Wacken auf Hochtouren

Während des Open-Air-Wochenendes wird Wacken zur drittgrößten Stadt Schleswig-Holsteins: Hinter Kiel und Lübeck. Normalerweise leben knapp 1.900 Menschen in Wacken - während des Festivals werden bis zu 100.000 in Wacken sein. 54 Kilometer Bauzaun werden rund um das Festival-Gelände herum errichtet, hinzu kommen 40 Trinkwasser-Stationen sowie eine Armada an Wertstofftonnen. Ein Riesenbrauchwasser-Zwischentank sorgt dafür, dass die Kanalisation von Wacken nicht kollabiert, in dem sie das Abwasser zunächst auffängt und dann nach und nach in die Kanalisation abgibt. Das Festivalgelände umfasst insgesamt 360 Hektar, das Festival-Infield 43.000 Quadratmeter ist groß.

Bier-Pipeline versorgt Metal-Fans

Ganz wichtig für die meisten Wacken-Besucher: Die Bier-Pipeline - sie ist nach Angaben der Organisatoren einen Kilometer lang. Sie ist mit Tankwagen verbunden und sorgt dafür, dass die Fans binnen Sekunden literweise Bier in die Becher gezapft bekommen.

