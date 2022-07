Stand: 05.08.2018 20:30 Uhr Blog: Das war das Wacken Open Air 2018

Das Wacken Open Air gilt als größtes Metal-Spektakel der Welt. 75.000 Fans waren auch 2018 in der kleinen Gemeinde im Kreis Steinburg zu Gast. Im Multimedia-Blog haben unsere Reporter täglich vom Festival berichtet. Alle Einträge können Sie hier nachlesen.

Unterwegs mit dem "Dunklen Parabelritter"

Das war also Wacken 2018! Jetzt müssen die Metal-Fans wieder ein Jahr warten, bis das nächste Festival startet. Wem das Warten bis dahin schwer fällt, der ist im Internet genau richtig - beim "Dunklen Parabelritter".

Shine or shine!

"Rain or shine" ist sonst das Motto beim Wacken Open Air. In diesem Jahr gab es keinen Regen. Hier unser Wochenrückblick auf sieben heiße Tage in Wacken.

Jeder zweite Besucher schon weg

"Genau wie die Anreise so verläuft auch die Abreise nahezu reibungslos", sagt Polizeisprecher Stefan Hinrichs aus Itzehoe. "Das gelungene Verkehrskonzept und die jahrelange Erfahrung haben dazu geführt, dass die Wacken-Fans inzwischen ohne größere Behinderungen und Staus an dem Festival teilnehmen können." Bis 10 Uhr waren nach seinen Angaben die Hälfte der Besucher auf dem Heimweg.

Letzte Folge von "Ein Dorf sieht Schwarz"

Moin moin! Auch wir packen unsere Sachen und bauen den Ü-Wagen in Wacken ab. Vorher haben wir aber noch eine letzte Folge von "Ein Dorf sieht Schwarz" produziert. Hier im Feed gibt es alle Podcast-Folgen zum Nachhören.

Bye bye Waaaaaackööööööön!

Noch in der Nacht treten die ersten Festival-Besucher die Heimreise an. Wer mit dem Flieger reist, kann am Hamburger Flughafen kostenlos im Terminal duschen. Am Hauptabreisetag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst trocken. Bei Temperaturen von rund 23 Grad werde es aber deutlich kühler als in den Tagen zuvor.

