SSW: Harms - Nordfriese mit Rede-Rekord im Landtag Stand: 14.04.2022 14:00 Uhr Der SSW-Politiker ist zu fast allen Themen sprechfähig - nicht nur zu Minderheitenthemen. Er ist seit über 20 Jahren Mitglied des Landtags - und will auch als Spitzenkandidat keine halben Sachen.

Wenn Lars Harms morgens vor dem Landeshaus aus seinem dunkelblauen Audi steigt, hat er bereits eine lange Fahrt hinter sich. Der Vorsitzende des SSW im Landtag wohnt in Husum. Viel Zeit also, um während der Fahrt zu arbeiten und zu lesen. Nur drei Abgeordnete stellt der SSW – dass bedeutet, in vielen mehr Themen sprechfähig zu sein. Der SSW versteht sich zwar als die politische Vertretung der Dänen und Friesen – beschränkt sich aber in seiner Arbeit keinesfalls auf Minderheitenpolitik.

Mehr als 450 Reden in dieser Legislaturperiode

Wer Lars Harms im Landtag beobachtet, bekommt schnell den Eindruck, selbst im Schlaf könnte er über Küstenschutz, Wohnungsbaupolitik oder innere Sicherheit sofort eine Landtagsrede halten. Er ist in jeder Plenartagung mit mehreren Debattenbeiträgen präsent. Auf mehr als 450 Reden wird er allein in dieser Legislaturperiode kommen und er ist damit mit weitem Abstand Rekordhalter. Meist ruhig und sachlich steht er am Pult. Scharf wird seine Wortwahl oft nur, wenn vor ihm ein Vertreter der AfD gesprochen hat. Mit ihnen geht er stets hart ins Gericht.

Von der Kommunalpolitik in den Landtag

In den 90er Jahren war der Diplom-Betriebswirt und Vater von sechs Kindern in die Kommunalpolitik gekommen. Im Jahr 2000 dann der Sprung in den Schleswig-Holsteinischen Landtag. Seit dem ist der 58jährige Berufspolitiker. Fragt man ihn nach seinen schwärzesten Tag, dann nennt er stets den 17. März 2005. Damals versagte ein Abgeordneter Heide Simonis, SPD, die Stimme zur Wiederwahl als Ministerpräsidentin. Die damals geplante Rot-Grüne Koalition unter Tolerierung des SSW scheitere noch bevor sie begonnen hatte. Lars Harms und die damalige Vorsitzende des SSW im Landtag, Anke Spoorendonk, hatten im Vorfeld sogar Morddrohungen erhalten und standen unter Polizeischutz.

Harms will kein Minister werden

Keine halben Sachen mehr, das stand danach fest. Und so wurde 2012 der SSW ein gleichberechtigter Partner in der sogenannten Küstenkoalition unter Ministerpräsident Torsten Albig, SPD. Damals ging Anke Spoorendonk in die Regierung und wurde Justizministerin. Harms folgte ihr als Chef des SSW im Landtag. Ob er dies über den Wahltag hinaus bleibt? Bei vier Prozent wird der SSW derzeit von den Demoskopen gesehen. Eine Koalition aus CDU, FDP und SSW ist derzeit rechnerisch möglich und politisch nicht ausgeschlossen.

Lars Harms hätte bei einer Regierungsbeteiligung sicherlich den ersten Zugriff auf ein Ministerium. Aber er lehnt ab. Dem NDR Schleswig-Holstein verrät er: "Ich möchte lieber breit Politik machen im Landtag. Da sind meine Stärken. Ich bin so ein richtiger Landtagspolitiker und das möchte ich bleiben." Wahrscheinlich wird er daher in der nächsten Wahlperiode seinen Rede-Rekord im Landtag auch verteidigen können.

Schlagwörter zu diesem Artikel SSW Landtagswahl Schleswig-Holstein