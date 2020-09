Stand: 13.09.2020 10:01 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Polizeieinsatz am Lübecker Flughafen

Großes Polizeiaufgebot heute früh am Flughafen Lübeck-Blankensee. Nach NDR Informationen ist die Feuerwehr gerufen worden, weil Gas ausströmen soll. Auch viele Polizisten sind demnach vor Ort. Genaue Informationen gibt es noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2020 10:00

SH-Teams im Pokaleinsatz

Regionalligist Eintracht Norderstedt tritt heute im DFB-Pokal auswärts beim Bundesligisten Bayer Leverkusen an. Holstein Kiel erwartet den badischen Fünftligisten Riela-Singen-Arlen. Anstoß ist jeweils um 15:30. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2020 09:00

Behinderungen auf der A1

Auf der A1 bei Hamburg-Stillhorn müssen Autofahrer heute mit Problemen rechnen. Nach Angaben der Autobahn GmbH werden zwischen den Anschlussstellen Harburg und Stillhorn Schäden im Asphalt repariert. Deshalb ist dort bis heute Abend 20.00 Uhr nur eine Spur frei. Dieser Abschnitt der A 1 gehört zu den am stärksten befahrenen in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2020 08:00

Feuerwehreinsatz in Harrislee

In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Morgen eine Lagerhalle abgebrannt. Dort waren unter anderem Autos untergestellt. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand heute morgen kurz vor 6 ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Drei Feuerwehren mit etwa 60 Einsatzkräften sind vor Ort. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Verletzt wurde bislang niemand. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2020 08:00

SV Todesfelde verpasst Sensation

Fünftligist SV Todesfelde hat gegen den VfL Osnabrück den Coup im DFB-Pokal verpasst. 77 Minuten hielten die Segeberger das 0:0, dann aber gelang dem Zweitligisten das Siegertor. Die 500 Zuschauer, unter denen auch mit Fan-Schal Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) war, zollten ihrer Mannschaft trotz der Niederlage Respekt. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2020 08:00

Bürgermeisterwahl in Rendsburg

In Rendsburg wird heute der Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Pierre Gilgenast (SPD) tritt noch einmal an. Herausforderin ist die parteilose Janet Sönnichsen, Geschäftsführerin der KielRegion GmbH. Sie wird unterstützt von CDU, FDP, Grünen und SSW. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2020 08:00

Wetter: Sonnig mit lockeren Wolken

Es ist heute überall länger sonnig, nur im Norden halten sich die Wolken etwas länger. Dafür bleibt es aber im ganzen Land trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Klanxbüll bis 24 Grad in Timmendorfer Strand. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, an der See teils starker Südwestwind und vor allem von Nordfriesland bis nach Angeln gibt es stürmische Böen oder Sturmböen. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 18 Grad auf Pellworm und 22 Grad in Bad Schwartau

