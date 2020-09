Stand: 06.09.2020 11:07 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwerer Unfall auf A23

Ein schwerer Verkehrsunfall hat für Verkehrsbehinderungen auf der A23 gesorgt. Am frühen Morgen kam ein Autofahrer aus noch unbekannten Gründen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingequetscht. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Laut Rettungsleitstelle wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der Autobahnabschnitt in Richtung Heide zwischen Pinneberg und Tornesch war für Aufräumarbeiten gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2020 09:00

Fünf neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Jeden Tag veröffentlicht das Land Schleswig-Holstein neue Zahlen zur Corona-Pandemie. Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.120 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 5.9.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag fünf gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2020 10:00

Wetter:

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, gelegentlich kann es aber auch zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in der Holsteinischen Schweiz und bis 17 Grad am Ratzeburger See. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 14 Grad in Heide und 15 Grad in Bad Oldesloe. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2020 08:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2020 | 10:00 Uhr