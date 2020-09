Stand: 02.09.2020 06:29 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Helgoland bleibt für Touristen aus Risikogebieten tabu

Die Insel Helgoland bleibt für Menschen, die sich kurz zuvor in einem Risikogebiet aufhielten, weiterhin tabu. Die entsprechende Allgemeinverfügung des Kreises Pinneberg werde bis zum 4. Oktober verlängert, teilte das Landratsamt mit. Wer sich innerhalb von 14 Tagen vor dem Besuch in einem Risikogebiet aufgehalten hat, darf nicht auf die Insel kommen. Eine Ausnahme gilt für Besucher, die eine Isolierungsmöglichkeit nachweisen können. Es muss weiterhin ein Einreisedokument ausgefüllt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2020 06:00

Feuer in Hochhaus in Uetersen

In einem Hochhaus in Uetersen im Kreis Pinneberg hat es am Dienstagabend gebrannt. Nach Angaben der Polizeileitstelle gab es einen großen gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Kripo ermittelt. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Nähere Informationen wurden vorerst nicht bekannt gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2020 06:00

Buchholz kündigt härtere Strafen für Autofahrer an

Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) will die Sicherheit für Radfahrer erhöhen. Im Zuge der neuen Fahrrad-Strategie des Landes kündigte der Minister härtere Strafen für Autofahrer an. Demnach passieren Unfälle mit Fahrrädern häufig auch, weil sich andere Verkehrsteilnehmer nicht richtig verhalten und etwa auf einem Radweg parken. Dafür sollen Autofahrer künftig mehr zahlen müssen. Es bestehe aber auch die Möglichkeit eines Fahrverbotes. Man sei in den Beratungen über eine neue Straßenverkehrsordnung erste Schritte gegangen, sagte Buchholz.| NDR Schleswig-Holstein 02.09.2020 06:00

Kommt die Pendlerspur nach Dänemark?

Die Flensburger Stadtverwaltung soll sich für Pendler einsetzen, die in Dänemark arbeiten. Das hat der Hauptausschuss der Stadt am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Die Berufspendler stehen mittlerweile regelmäßig lange im Stau, weil Dänemark seit der Corona-Krise wieder an den Grenzen kontrolliert. Der SSW schlägt deshalb eine weitere Fahrspur im Grenzbereich vor, die nur von Berufspendlern genutzt werden darf. Diese Idee soll Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) mit der Landesregierung diskutieren. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2020 06:00

Lockerungen mit neuer Corona-Landesverordnung

Freizeitmusiker und Chöre in Schleswig-Holstein dürfen von heute an wieder in geschlossen Räumen proben - Auftritte bleiben allerdings weiterhin verboten. Das steht in der neuen Corona-Landesverordnung, die das Kabinett gestern beschlossen hat. Für Geschäfte fällt die "Zehn-Quadratmeter-Regel", wenn es Hygienekonzepte gibt und Abstand gehalten wird. Bisher ist es so, dass nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter Fläche ins Geschäft darf. Wer in einer Behörde etwas erledigen will, muss künftig zum Teil eine Maske tragen. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2020 06:00

7,5 Millionen Euro für die Schulen

Schleswig-Holstein stellt für die Schulen im Land 7,5 Millionen Euro bereit, um damit die Folgen der Corona-Krise besser zu bewältigen. Die Mittel sind laut Bildungsministerium für den Vertretungsfonds, die pädagogische Umsetzung digitaler Maßnahmen, Stellen für Quereinsteiger und Teilzeiterhöhungen gedacht. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) betonte, es sei das Ziel, dass es so viel Präsenzunterricht wie möglich gebe. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2020 06:00

Wetter: Im Süden teils wolkig

Heute ist es in Süd- und Ostholstein teils wolkiger: Dort sind einzelne Schauer möglich. Sonst gibt es aber vor allem nach Nordfriesland hin viel Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte sind 18 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 21 Grad in Pinneberg.

