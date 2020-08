Stand: 26.08.2020 07:21 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Norwegen-Urlaubern droht Quarantäne

In Oslo entscheidet die norwegische Regierung heute, ob Deutsche nach der Einreise zehn Tage in Quarantäne gehen müssen. Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen in Deutschland hatten die norwegischen Gesundheitsbehörden der Regierung eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Das würde unter anderem bedeuten, dass die Color-Line-Fähren von Kiel nach Oslo keine deutschen Passagiere mehr mitnehmen dürften. Außerdem müssten Kreuzfahrtschiffe ihre Reiserouten ändern. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2020 08:00

Corona und Schule: Prien gibt Regierungserklärung ab

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will in der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause eine Regierungserklärung abgeben. Prien will erläutern, wie sie den Start ins neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen einschätzt. In den vergangenen Tagen sprach die Ministerin von einem erfolgreichen Start, da nur wenige sogenannte Kohorten oder Teil-Kohorten aufgrund von Infektionen bisher nicht am Präzenzunterricht teilnehmen konnten. Die Opposition wirft der CDU-Politikerin einen Schlingerkurs unter anderem bei der Maskenpflicht vor. Lange hatte die Ministerin Mund-Nasen-Bedeckungen abgelehnt, seit Montag müssen sie in bestimmten Schulbereichen getragen werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2020 10:00

33 neuen Corona-Infektionen in SH

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag um 33 angestiegen. Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, gibt es damit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.960 bestätigte Infektionen. In Lübeck gibt es zehn neue Erkrankungen, in den Kreisen Stormarn und Pinneberg jeweils fünf. Sechs Personen befinden sind derzeit in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Die meisten Fälle gibt es mit 732 im Kreis Pinneberg, die wenigsten mit 72 in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2020 06:00

Überbrückungsgelder werden kaum abgerufen

Der Bund will mit einem Corona-Hilfspaket über 25 Milliarden Euro Existenz-bedrohte Unternehmen retten. Doch nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein werden diese Gelder nur im geringen Maße abgerufen. Bei den sogenannten Überbrückungshilfen geht es um Gelder, die nicht zurückgezahlt werden müssen und jedem Unternehmen zustehen, das durch Corona in Schieflage geraten ist. Allerdings nur, wenn es über Monate 50 bis 60 Prozent Einbußen hat. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) vermutet, dass die Antragsbedingungen des Bundes möglicherweise zu eng gefasst sein könnten und deshalb erst gut 13 Millionen Euro an Überbrückungshilfen an Unternehmen in Schleswig-Holstein ausgezahlt worden sind. Buchholz sagte, er wolle das überprüfen und möglicherweise beim Bund noch einmal auf eine Lockerung der Bedingungen hinwirken. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2020 06:00

Häusliche Isolation für Schulklassen im Lauenburgischen

Mehrere Schulklassen im Kreis Herzogtum Lauenburg müssen in häusliche Isolation. Das betrifft zum einen die Gemeinschaftsschule Mölln. Laut Kreisgesundheitsamt müssen der gesamte 9. Jahrgang sowie zwei Lehrer vorsorglich zu Hause bleiben. Eine Klasse aus dem Jahrgang war vergangene Woche auf Klassenfahrt und hatte Kontakt zur einer Düsseldorfer Schule, in der einige Schüler an Corona erkrankt sind. Auch 14 Schüler sowie zwei Mitarbeiter einer Gemeinschaftsschule in Dassendorf müssen vorerst zu Hause bleiben. Hier war eine Schulmitarbeiterin zuvor positiv auf Corona getestet worden. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2020 19:00

Wetter: Kräftige Regenfälle und teilweise Gewitter

Der Mittwoch startet überwiegend stark bewölkt und örtlich mit kräftigen Regen, zum Teil länger anhalten mit hohen Niederschlagsmengen. Örtlich sind kurze Gewitter möglich. Von Nordfriesland her lockert es am Nachmittag etwas auf. Die Temperaturen liegen landesweit bei 20 Grad. Der Wind dreht von Südwest auf West bis Nordwest, an den Küsten und im südlichen Binnenland sind stürmische Böen und Sturmböen möglich. In der Nacht zu Donnerstag ist es wechselnd bewölkt mit Regenschauern, es sind weiterhin Gewitter und an der Nordsee Sturmböen möglich. Die Temperaturen gehen auf 15 Grand in Westerland auf Sylt und 12 Grad in Plön zurück. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2020 06:00

