Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Razzia in Flensburg

In Flensburg hat es nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein am Abend eine Razzia der Polizei gegeben. Bewaffnete Einsatzkräfte und mehrere Polizeihunde sollen auf Höhe der Norderfischerstraße ein Gebäude durchsucht haben, in dem eine Bar und ein Café sind. Nach ersten Informationen handelte es sich um eine Drogenrazzia. Die Polizei will sich zu Beginn der kommenden Woche zu den genauen Hintergründen äußern. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2020 07:00

Feuer im Kreis Dithmarschen und Lübeck

In Wesselburener Deichhausen (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht aus noch unbekannter Ursache ein Strohlager abgebrannt. Im Lübecker Stadtteil Groß Steinrade löschen die Einsatzkräfte aktuell noch eine brennende Scheune. Sie stand bereits komplett in Flammen, als die Feuerwehr in der Steinrader Hauptstraße ankam. Die rund 100 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf einen Kuhstall und ein Wohngebäude nebenan überspringt. In der Scheune selbst befanden sich Stroh und Landmaschinen. Laut Polizei ist davon nichts mehr zu retten - der Sachschaden beträgt demnach mindestens eine halbe Million Euro. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit 40 Leuten vor Ort und mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2020 06:00

Feuerwehreinsatz in Molfsee

Das Feuer in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Wehren am Freitag den ganzen Tag beschäftigt. Dort war am Mittag ein Brand in einem Bürokomplex ausgebrochen. Am späten Nachmittag musste ein Bagger kommen, um das Flachdach abzutragen. Damit wollten die Einsatzkräfte an die letzten Glutnester herangekommen. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Auch am Sonnabend ist die Feuerwehr noch dabei, die Brandherde unterm Dach zu löschen, das Feuer ist aber unter Kontrolle. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2020 09:00

FFF-Demo in Kiel: Kritik an Landesregierung

Die Bewegung Fridays For Future hat am Freitag in Kiel für eine ehrgeizigere Klimaschutzpolitik in Schleswig-Holstein demonstriert. Die Polizei sprach von etwa 250 Teilnehmern. Die jungen Leute setzten sich mit ihrer Aktion in der Innenstadt für ein klimaneutrales Schleswig-Holstein bis 2035 ein. Sie kritisierten, dass die Landesregierung dieses Ziel erst 2050 erreichen wolle. Lautstark forderten die Demonstranten dazu auf, statt mit dem Auto mit Rad, Bus oder Bahn zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2020 19:30

Wetter: Schauer und einzelne Gewitter möglich

Heute ist es zunächst recht freundlich, im Süden kann es vorübergehend zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen, die später nach Osten ziehen. Später kommen von der Nordsee her Quellwolken und dann einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad auf Nordstrand, 24 Grad in Pinneberg und bis 26 Grad in Geesthacht. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2020 06:00

