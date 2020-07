Stand: 30.07.2020 13:46 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Fall Karabulut: Polizei durchsucht Wald bei Bad Segeberg

Seit mehr als einem Jahr sucht die Polizei nach Baris Karabulut aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Heute gab es nach Angaben der Mordkommission aus Kiel erneut einen Einsatz: Polizisten durchkämmten mit Hilfe von Hunden ein Waldstück bei Bad Segeberg. Es wird davon ausgegangen, dass Karabulut Oper eines Verbrechens wurde. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 12:00

Schausteller bekommen Soforthilfe

Die Schausteller in Schleswig-Holstein bekommen drei Millionen Euro Soforthilfe. Darauf hat sich der Finanzausschuss des Landtages heute verständigt. Antragsaberechtigt sind hauptberufliche Schausteller, die ihren Sitz im Land haben. Gefördert werden betriebliche Investitionen für Neu- und Ersatzbeschaffungen. Viele Schausteller im Land sind angesichts der Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht. Seit dem letzten Weihnachtsgeschäft konnten demnach keine wesentlichen Umsätze mehr erzielt werden. Solange Großveranstaltungen verboten sind, fehlen weiterhin die Umsätze. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 12:00

Beweismaterial bei Razzia in Itzehoe gesichert

Bei einer Durchsuchung in Itzehoe und an fünf anderen Orten in mehreren Bundesländern haben Bundespolizisten heute umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Nach Angaben einer Sprecherin wird 12 Personen aus Deutschland und Syrien vorgeworfen mit gefälschten Pässen gewerbs- und bandenmäßig Menschen aus dem Ausland nach Deutschland geschleust zu haben. Bei der Durchsuchung wurden unter anderem Computer, Handys und Buchungsunterlagen sichergestellt. Bundesweit waren 180 Polizisten an der Aktion beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 14:00

Corona: Strenge Kontaktbeschränkungen für Heide angekündigt

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen im Kreis Dithmarschen hat Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) bei einer Landespressekonferenz in Kiel schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus angekündigt. Es werde aber keinen Einschränkungen geben für ganz Dithmarschen, sondern vor allem für die Kreisstadt Heide. Hier lebt ein großer Teil der Infizierten. Die Einschränkungen sollen laut Mohrdieck ab Sonnabend gelten. Die entsprechenden Allgemeinverfügungen müssten erst noch erstellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 12:00

Mobile Teststationen für Rückkehrer in SH - ab Freitag

Von Freitag an soll es im Land verschiedene mobile Corona-Teststationen geben. Das hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) heute bei einer Landespressekonferenz in Kiel angekündigt. An diesen Stationen sollen Reiserückkehrer kostenlos getestet werden. Folgende Orte nannte Garg: der Kieler Hafen, der Fähranleger in Puttgarden, der Busbahnhof in Neumünster und die Rastanlage in Ellund an der A7 an der Grenze zu Dänemark. Auch in Lübeck soll es eine mobile Teststation geben - wo, sei noch nicht ganz klar, sagte der Minister. Mit einem Testergebnis ist Garg zufolge in der Regel nach 24 Stunden zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 12:00

Heute Landespressekonferenz zu Corona-Ausbreitung

Die Zahl der Corona-Infizierten in Schleswig-Holstein steigt seit einigen Tagen. Vor allem der Kreis Dithmarschen bereitet Grund zur Sorge. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), KVSH-Vorstand Ralph Ennenbach und Alexandra Barth vom Öffentlichen Gesundheitsdienst/ Gesundheitsamt Neumünster und Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) wollen deshalb in einer Landespressekonferenz über die Ausweitung der Corona-Pandemie informieren. Es geht um neue Zahlen und Maßnahmen, die getroffen werden müssen sowie um die Ausweitung der Testmöglichkeiten bei Reiserückkehrern. Die Pressekonferenz startet um 10 Uhr. NDR.de berichtet per Livestream. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 10:00

Arbeitsmarkt weiter durch Corona belastet

Die Zahl der Menschen ohne Arbeit in Schleswig-Holstein ist im Juli leicht um 2.100 auf jetzt 98.800 Menschen gestiegen. Das sind 18.400 mehr als noch im Juli vor einem Jahr, teilte die Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur mit. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit verlaufe dennoch langsamer als vorher angenommen, so die Regionaldirektion Nord. Für Jugendliche die zum 1. August noch keinen Ausbildungsplatz haben, sieht die Arbeitsagentur noch gute Chancen. Mehr als 7.300 Ausbildungsplätze sind unbesetzt, speziell im Einzelhandel und Handwerk. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 10:00

22 neue Corona-Infektionen in SH

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein3.401 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind nach Angaben der Landesregierung 22 Fälle mehr als am Tag zuvor. 17 Infizierte sind im Krankenhaus. Bislang wurden im Land 156 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 08:00

Dithmarschen wird vorerst nicht zum Risikogebiet

Der Kreis Dithmarschen wird erst einmal kein Corona-Risikogebiet. Laut Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) ist die kritische Zahl von 67 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nicht erreicht worden. Mohrdieck sagte NDR Schleswig-Holstein, es seien weitere 13 Personen positiv getestet worden. Nur etwa die Hälfte von ihnen gehört zu der Familie in Heide, die durch Reiserückkehrer infiziert wurde. Kreis und Stadt haben weitere Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. So soll auf dem Wochenmarkt in Heide nach Angaben des Landrates eine Maskenpflicht gelten. Außerdem werde weiter getestet. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 06:00

Corona: Büsum führt Maskenpflicht in der Fußgängerzone ein

In Büsum (Kreis Dithmarschen) gilt vom kommenden Wochenende an eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Das hat Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB) NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Hintergrund der Entscheidung ist, dass es in der Alleestraße und in der Hohenzollernstraße immer wieder sehr voll wird. Der nach den Corona-Regeln gebotene Mindestabstand kann dort zum Teil nicht eingehalten werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 06:00

Bombenentschärfung in Schwentinental

Der Kampfmittelräumdienst wird heute in Schwentinental (Kreis Plön) zwei amerikanische 1.000 Pfund schwere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Da die Bomben nach Angaben der Polizei auf einer erhöhten und nicht bebauten Koppel im Stadtteil Klausdorf liegen, sei ein Evakuierungsradius von 1.000 Metern erforderlich. Insgesamt seien etwa 2.400 Menschen von den Maßnahmen betroffen, heißt es. Anwohner müssen bis 14 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Straßensperrungen werden ab 13 Uhr eingerichtet, sodass niemand mehr in das gesperrte Gebiet hineinkommt. Die B76 soll von den Sperrmaßnahmen nicht betroffen sein. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 06:00

"Gorch Fock" vermutlich Ende Mai saniert

Das Verteidigungsministerium geht davon aus, dass die "Gorch Fock" Ende Mai kommenden Jahres fertig saniert ist. Nach derzeitigem Stand schaffe die Bremer Lürssen-Werft die Arbeit zum vereinbarten Termin, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Auch die derzeit geltende Kostenobergrenze von 135 Millionen Euro werde ausreichen, hieß es. Die "Gorch Fock" wird seit 2015 saniert. Ursprünglich waren dafür zehn Millionen Euro eingeplant. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2020 07:00

Corona: Neun Fälle im Städtischen Krankenhaus Kiel

Im Städtischen Krankenhaus in Kiel wurden mittlerweile insgesamt fünf Mitarbeiter und vier Patienten in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Folge: Nach Klinik-Angaben werden in der Unfallchirurgie erstmal keine Patienten mehr stationär aufgenommen. Der Grund ist demnach, dass sich zwei Ärzte in Quarantäne befinden und weitere im Urlaub sind. Wegen der Corona-Fälle gilt außerdem auf drei Stationen vorerst ein Besuchsverbot. Rund 600 Menschen wurden nach Angaben des Städtischen Krankenhauses getestet. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2020 19:30

AKW: Brokdorf: Zwei Stör-Messstellen haben keine Zulassung

Im Kernkraftwerk Brokdorf wurde festgestellt, dass zwei Messstellen über keine aktuelle Zulassung verfügen. Alle Instrumente werden regelmäßig überprüft - bei den Messstellen gibt es allerdings im Moment kein gültiges Siegel. Nach Angaben des Umweltministeriums melden die Messstellen, für den Fall dass es Störungen gibt, was genau das Problem ist. Nun wurden Sachverständige hinzugezogen, um zu klären, ob die Messstellen ausgebaut werden müssen oder drinbleiben können. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2020 20:00

Wetter: Sonne mit ein paar Wolken

Vormittags ist es meist sonnig. Nur einige Wolken sind am Himmel zu sehen. Bis zum Abend bleibt es bei diesem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad in Kiel, 18 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland) und 20 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2020 06:00

