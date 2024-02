Stand: 17.02.2024 10:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hostein Kiel spielt ab 13 Uhr gegen SC Paderborn

In der 2. Fußball-Bundesliga ist Holstein Kiel heute ab 13 Uhr zu Gast beim SC Paderborn. Mit einem Sieg wollen die Kieler ihren zweiten Tabellenplatz verteidigen. Kiel reist mit Rückenwind aus dem 1:0 Sieg gegen Schalke vom vergangenen Wochenende an. Doch Paderborn ist aktuell in Form und gewann fünf der vergangenen sieben Partien. Personell gibt es beim Tabellenzweiten KSV wenig Neues. Arp, Johansson, Pichler fallen weiter aus. Kapitän Sander konnte unter der Woche zwar wieder trainieren. Für einen Einatz gegen Paderborn wird es aber auch für ihn noch nicht reichen. Das Spiel gibt es als Audio-Vollreportage bei NDR.de. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2024 10:00 Uhr

Kraftwerk in Flensburg nach Stromausfall heruntergefahren

Ein Stromausfall in Flensburg am Freitagnachmittag hat sich auch auf die Fernwärme-Versorgung ausgewirkt. Ein Stadtwerke-Sprecher bestätigte NDR Schleswig-Holstein, dass das Kraftwerk in Flensburg wegen des Ausfalls heruntergefahren werden musste. Davon waren einige Tausend Haushalte in der Stadt und in den Gemeinden betroffen. Der Stromausfall ist laut Stadtwerken auf einen Kurzschluss in einem Kabel zurückzuführen. Wie es dazu kommen konnte, wird noch geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2024 10:00 Uhr

19 Prozent Mehrwertsteuer: Schleswig-Holsteiner gehen weiter gerne essen

Trotz der wieder auf 19 Prozent angehobenen Mehrwertsteuer gehen viele Schleswig-Holsteiner weiter in Restaurants essen. "Die Leute kommen. Sie kommen vielleicht ein bisschen überlegter. Wer sonst im Monat vielleicht zwei- oder dreimal essen gegangen ist, geht jetzt nur noch ein- oder zweimal essen", fasst Lutz Frank, Vizepräsident beim Dehoga Schleswig-Holstein, zusammen. Die Auftragsbücher der Restaurants in Schleswig-Holstein seien ganz gut gefüllt mit Familienfeiern. "Wir nehmen das natürlich letztendlich positiv auf, weil die Befürchtungen noch ein bisschen größer waren als das, was jetzt eingetreten ist", so Frank. Viele der Restaurants in Schleswig-Holstein sind seit der Mehrwertsteueranhebung mit den Preisen nach oben gegangen, viele um bis zu zehn Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2024 10:00 Uhr

Schwarzarbeit: Durchsuchungen in Schleswig-Holstein

Wegen des Verdachts der Schwarzarbeit hat der Zoll in einer großangelegten Razzia in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg insgesamt 28 Häuser und Wohnungen durchsucht. Mehr als 300 Beamte seien am Donnerstag und Freitag im Einsatz gewesen, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Dortmund. Der Verdacht richte sich gegen ein Reinigungsunternehmen mit zahlreichen Standorten, hieß es. Vermutet werde ein Schaden in siebenstelliger Höhe für die Sozialversicherungen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 19:00 Uhr

A1 bei Bad Oldesloe: Weiterer Fahrstreifen wird freigegeben

An der A1-Baustelle zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide wird heute eine weitere Fahrspur freigegeben. Zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Bargteheide (Kreis Stormarn) wird seit Anfang Februar in Fahrtrichtung Hamburg die Straßenoberfläche saniert. Bisher wurde der Verkehr einspurig über den Standstreifen vorbeigeführt. Nun soll nach Angaben der Autobahn GmbH eine weitere Spur freigegeben werden. Endgültig abgeschlossen seien die Arbeiten vermutlich Anfang März, so ein Sprecher der Autbahn GmbH. Während der gesamten Bauphase gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 16:30 Uhr

55-Stunden Sperrung der A7 bei Hamburg

Die A7 und der Elbtunnel in Hamburg werden dieses Wochenende aufgrund von Bauarbeiten für 55 Stunden gesperrt: bis Montagmorgen 5 Uhr. Nach Angaben der Autobahn GmbH geht es um den Abschnitt zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark. Die Autofahrer sollen über die A1, A21 und B205 ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 10:00 Uhr

VR Classics in Neumünster: Finale am Sonntag

Noch bis Sonntag findet in den Holstenhallen in Neumünster das größte Reitevent Schleswig-Holsteins statt: die VR Classics. Laut Veranstalter nehmen mehr als 240 Reiterinnen und Reiter teil. Am Sonntag findet unter anderem der mit etwa 60.000 Euro dotierte Große Preis der Volks- und Raiffeisenbanken statt. Dieser ist auch gleichzeitig das Finale der Riders Tour. Außerdem wird am Sonntag die 9. von insgesamt 11 Etappen des Dressur-Weltcups entschieden. Die Veranstalter rechnen mit etwa 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken und Schauer

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, verbreitet bleibt es trocken. Ganz im Süden sind vereinzelt schwache Schauer möglich. Gelegentlich gibt es größere Auflockerungen, hier und da kommt die Sonne durch - vorallem an den Küsten. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Burg auf Fehmarn und bei 9 Grad in Barsbüttel. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2024 08:00 Uhr

