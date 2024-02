A7-Sperrung beendet: Verkehr am Hamburger Elbtunnel rollt wieder Stand: 19.02.2024 06:01 Uhr Gute Nachrichten von der A7 am Hamburger Elbtunnel, die seit Freitag gesperrt war: Der Verkehr konnte deutlich früher wieder freigegeben werden als geplant. Schon seit dem späten Sonntagabend können die Autos wieder fahren.

Die Bauarbeiten hatten das Stück zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark lahmgelegt. Hintergrund der Sperrung war die geplante Anbindung der A26 an die A7. Eine Verbindungsrampe für die A26-West zur A7 wurde errichtet. Das Brückenteilstück hat eine Länge von 49 Metern und ein Gewicht von mehr als 220 Tonnen. Außerdem wurde eine Verkehrszeichenbrücke, also eine Brücke ausschließlich für Schilder, über beide Richtungsfahrbahnen der A7 eingesetzt. Sie ist mit knapp 70 Metern die längste ihrer Art in Deutschland.

Südlich des Elbtunnels wird die Autobahn künftig von sechs auf acht Spuren verbreitert. Bis 2026 entsteht zunächst ein Autobahndreieck, das später mit dem Bau der A26-Ost zum Kreuz Hamburg-Hafen ausgebaut werden soll. Die A26 geht bereits bis zur Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hamburg. Die A26-Ost soll die A7 mit der A1 bei Hamburg-Stillhorn verbinden.

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr