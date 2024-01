Stand: 28.01.2024 10:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tödlicher Unfall auf A7 bei Emkendorf

Am Samstagabend ist auf der A7 bei Emkendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Mensch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei prallte ein 67-Jähriger gegen die Mittelleitplanke, ein anderer Autofahrer sicherte die Unfallstelle ab. Danach fuhr ein Lkw in beide Autos hinein. Der 67-Jährige starb bei dem Unfall. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2024 11:00 Uhr

Unfall auf der B201

Die B201 ist am Morgen zwischen Oster-Treia und Silberstedt (beide Kreis Schleswig-Flensburg) aufgrund eines Unfalls voll gesperrt worden. Ein Auto hat sich überschlagen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war die Straße sehr glatt. Die Straße ist inzwischen wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2024 10:00 Uhr

ADFC und Kommunen warnen vor Kürzungen bei Radverkehrsplanung

Der allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Schleswig-Holstein befürchtet, dass durch die Einsparungen im Bundeshaushalt auch die kommunale Radverkehrsplanung betroffen ist. Der ADFC-Landesgeschäftsführer Jan Voß sagte dem NDR: "Speziell bei Stadt und Land, das ist ein Förderprogramm für kommunale Radverkehrsplanung, ist massiv gekürzt worden, sodass zwar Projekte noch gefördert werden können, aber weitere Planungen entsprechend abgespeckt werden müssen, um in den engeren Finanzrahmen zu passen. Auch der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag sieht die Sparbeschlüsse kritisch. Der Vorstand Jörg Bülow sagte NDR Schleswig-Holstein, dass die Nachrichten für die Kommunen sehr kurzfristig kämen. Der Bund zeige sich hier nicht verlässlich, so Bülow weiter. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2024 10:00 Uhr

Weitere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

In vielen Städten Schleswig-Holsteins gibt es auch heute wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, wie zum Beispiel in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Itzehoe (Kreis Steinberg) oder auch Hennstedt (Kreis Dithmarschen). Bereits gestern gingen laut Polizei mehr als 35.000 Menschen auf die Straße. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2024 10:00 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther erhält Orden wider den tierischen Ernst

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Sonnabend den "Orden wider den tierischen Ernst" verliehen bekommen. Der Aachener Karnevalsverein ehrte Günther als engagierten und pragmatischen Landesvater. Die Auszeichnung wird jedes Jahr für Humor und Menschlichkeit im Amt verliehen. Im Vorjahr erhielt Annalena Baerbock (Grüne) den Orden. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2024 09:00 Uhr

Vorzeitiges Ende des Bahnstreiks

Der Streik im Güterverkehr wird heute Abend und der Streik im Personenverkehr Montagfrüh beendet. Die Bahn und GDL haben sich zu Gesprächen getroffen und einen Plan für weitere Verhandlungen aufgestellt. Bis zum 3. März darf dann während der sogenannten Friedenspflicht nicht mehr gestreikt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2024 08:00 Uhr

Plattdeutscher Schreibwettbewerb startet

Heute startet der plattdeutsche Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" vom NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater. Das Thema in diesem Jahr "Ünner de Sünn", also "Unter der Sonne". Bis zum 15. März können die Kurzgeschichten eingereicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2024 08:00 Uhr

Geesthacht: 35-Jähriger nach Hundebiss verstorben

Nach einer Hundeattacke in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist das 35-jährige Opfer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wurden die lebenserhaltenen Maßnahmen am Freitag eingestellt. Der Mann war am Mittwoch von seinem "American Bully XL" durch Bisse zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Spaziergänger entdeckten ihn in einem Waldstück. Die Polizei hatte das Tier noch vor Ort erschossen, damit sich Sanitäter nähern konnten. Erst vor zwei Wochen hatte der Kampfhund die Lebensgefährtin des Besitzers angegriffen. Das Ordnungsamt hatte daraufhin Leinen-und Maulkorbpflicht angeordnet. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2024 17:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonne

Heute gibt es viel Sonnenschein. Am Abend von Nordfriesland und der Nordsee her ziehen mehr Wolken auf, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad in Westerland (Sylt) und 7 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2024 10:00 Uhr

