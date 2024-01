Nach Hundeattacke in Geesthacht: 35-Jähriger verstorben Stand: 27.01.2024 17:00 Uhr Ein Mann aus Geesthacht ist seinen Verletzungen erlegen, nachdem sein eigener Hund ihn angegriffen hatte. Polizisten erschossen das Tier. Es gehörte laut Polizei zur Rasse American Bully XL.

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) war ein Mann am vergangenen Mittwoch von seinem eigenen Hund schwer verletzt worden - nun ist der 35-Jährige im Krankenhaus verstorben. Nach NDR-Informationen wurden die lebenserhaltenen Maßnahmen am Freitag eingestellt.

Polizei erschießt Hund, um an Opfer zu kommen

Der Vorfall war nach Angaben der Polizei bereits am Mittwoch passiert. Eine Spaziergängerin hatte den blutüberströmten Mann demnach zufällig in einem Waldstück entdeckt und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, saß der Hund neben dem auf dem Boden liegenden 35-Jährigen - offenbar um ihn zu bewachen. Das Tier lief daraufhin aggressiv auf die herbeigerufenen Sanitäter zu. Die Polizei erschoss den Hund. Erst danach konnte der Mann medizinisch versorgt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

"Massive Bissverletzungen an beiden Armen"

Das Opfer wies laut Polizei "massive Bissverletzungen an beiden Armen" auf. Das Tier sei nicht angeleint gewesen und habe auch keinen Maulkorb getragen. Wie lange der Mann in dem Waldstück lag, ist unklar.

Partnerin des Opfers vor zwei Wochen angegriffen

Erst vor zwei Wochen hatte der Hund laut Polizei die Lebensgefährtin des Besitzers angegriffen, nachdem sie bei einem Spaziergang auf Glatteis ausgerutscht war. Auch die Frau wurde schwer verletzt. Sie liegt nach wie vor im Krankenhaus.

Stadt hatte Leinen- und Maulkorbpflicht angeordnet

Laut Polizei wurde das Ordnungsamt der Stadt Geesthacht über diesen Fall informiert und hatte auch Maßnahmen ergriffen. Die Stadt teilte am Donnerstag auf Nachfrage mit, dass nach der ersten Attacke auf die Partnerin Leinenplicht und Maulkorbpflicht auch in Innennräumen für den Hund angeordnet wurden.

Der Hund gehört nach Angaben Polizei zur Rasse American Bully XL. Diese entstand durch gezüchtete Kreuzungen von Terriern und Bulldoggen.

