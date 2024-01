Stand: 24.01.2024 07:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

2023 bundesweit höchster Krankenstand im Norden

Erkältung, Rückenschmerzen oder psychische Belastungen: Im vergangenen Jahr wurden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein länger krank geschrieben als in den Vorjahren. Die Krankenkasse DAK hat ausgerechnet, dass Mitarbeiter 2023 im Durchschnitt 20 Tage ausgefallen sind. Das ist ein Plus von fast 20 Prozent im Vergleich zu 2022. Mit einem Krankenstand von 5,8 Prozent lag der Norden über dem bundesweiten Durchschnitt von 5,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 08:00 Uhr

Feuer an Lübecker Tankstelle

Am frühen Morgen ist die Feuerwehr Lübeck zu einem Einsatz beim Citti-Park ausgerückt. Nach Angaben der Einsatzkräfte brannte dort das Dach einer Tankstelle. Sie stellten den Strom ab und konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 07:00 Uhr

Sturmtief "Jitka": Bisher wenige Einsätze der Feuerwehr

Sturmtief "Jitka" hat bislang keine größeren Schäden in Schleswig-Holstein angerichtet. Nach Angaben der Feuerwehrleitstellen mussten die Helfer bis heute Morgen 30 Mal ausrücken, meist wegen umgestürzter Bäume. Einige waren auch auf die A21 Richtung Bargteheide (Kreis Stormarn) gefallen. Der Abschnitt war deshalb zwischen Leezen und Bad Oldesloe Nord zwischenzeitlich gesperrt. Das Sturmtief wirbelt auch die Fahrpläne der Nordseefähren durcheinander. Nach Föhr und Dagebüll (Kreis Nordfriesland) zum Beispiel fallen heute Morgen alle Verbindungen aus. Auch die Fördefährlinie F1 zwischen Kiel und Laboe (Kreis Plön) fährt nicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis zum Abend vor teils schweren Sturmböen - an der Nordsee warnen die Behörden vor einer Sturmflut. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 06:00 Uhr

Bahnstreik: Diese Bahnlinien sind in Schleswig-Holstein betroffen

Seit heute Morgen geht auf den Schienen in Schleswig-Holstein kaum noch etwas. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) will bis Montagabend streiken. Die Bahnlinien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel sollen trotz Streik im Zweistundentakt fahren, zwischen Neumünster und Flensburg alle drei Stunden. Einen Notfallplan soll es auch für die Linien RE8 und RE80 zwischen Lübeck und Hamburg und die Regionalbahn 81 zwischen Bad Oldesloe und Hamburg geben. Nach Sylt soll der RE6 im Dreistundentakt fahren. Sylt-Pendler haben kaum Alternativen zur Bahn. Zwar fährt auf die Nordseeinsel auch noch der Sylt-Shuttle-Plus, der hat aber nur Platz für maximal 150 Fahrgäste. Fahrgäste der Bahn sollen sich vor ihrer Reise online oder in der App informieren. Nicht vom Streik betroffen sind die Nordbahn, die AKN und erixx, sofern die Stellwerke nicht bestreikt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 06:00 Uhr

Haushaltsentwurf: Lücke von mehreren Hundert Millionen Euro

Die Abgeordneten im Kieler Landtag debattieren heute über den Haushaltsentwurf der Landesregierung für das laufende Jahr. Die Regierung geht von Einnahmen in Höhe von 16 Milliarden Euro aus, die geplanten Ausgaben liegen bei 16,9 Milliarden. Diese Lücke möchte die Regierung aus CDU und Grünen durch Rücklagen, Sparen und neue Kredite schließen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) nannte den Etatentwurf im Vorfeld den schwierigsten Haushalt, den sie bisher auf den Weg gebracht habe. Der Handlungsspielraum für die Landesregierung wird geringer. Oppositionspolitiker Lars Harms vom SSW regte an, die Schuldenbremse zu reformieren und sie gekoppelt an eine Investitionsquote flexibler zu gestalten. Für FDP-Fraktionschef Christopher Vogt ist der Etatentwurf der Regierung eine große Enttäuschung. Es fehle die Schwerpunktsetzung und es werde an den falschen Stellen gespart. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 06:00 Uhr

VfB Lübeck mit spätem Ausgleich gegen 1860 München

Der VfB Lübeck hat durch ein spätes Ausgleichstor gegen den TSV 1860 München ein Unentschieden im Abstiegskampf der Dritten Fußball-Liga erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg erspielte am Dienstagabend ein 1:1 (0:0), wodurch die Hanseaten auf den 17. Tabellenplatz kletterten. Vor 6.183 Zuschauern im Stadion an der Lohmühle hatte Mansour Ouro-Tagba (79. Minute) 1860 in Führung gebracht, Mirko Boland (88.) gelang der Ausgleich. Boland prallte nach seinem Tor gegen den Pfosten und erlitt eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus genäht werden sollte. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und teils starker Wind

Am Mittwochmorgen ist es in Schleswig-Holstein bewölkt bis stark bewölkt. Bis zum Nachmittag kommt es wiederholt zu Schauern bei sehr milden 8 bis 11 Grad. Im Tagesverlauf wird es von der Nordsee her freundlicher und bleibt dann meist trocken. Dazu weht ein starker - an der Nordsee zeitweise stürmischer - westlicher Wind mit Sturmböen und schweren Sturmböen. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 06:00 Uhr

