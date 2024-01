Stand: 14.01.2024 10:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ministerpräsident Günther: Thronwechsel in Dänemark ist etwas besonderes

Nach 52 Jahren steht heute in Dänemark der Thronwechsel an: Königin Margrethe II. dankt ab, Nachfolger wird ihr Sohn Frederik. Für Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) war Margarethe II. eine prägende Figur, die sich für die deutsch-dänische Freundschaft eingesetzt hat: "Mit ihrem Einsatz auch im Grenzland, das war ihr besonders wichtig." Günther hofft, den neuen König bald treffen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2024 09:00 Uhr

Thronwechsel Dänemark: Landeschef SSW Dirschauer: Margrethe ist eine Identifikationsfigur

Der Landeschef des SSW, Christian Dirschauer betont, wie besonders der Thronwechsel für die dänische Minderheit ist: "Das ist natürlich auch für uns ein ganz besonderer Tag. Dronning Margrethe ist eine Identifikationsfigur. Sie steht für uns für Dänemark und ist sozusagen ein Teil unserer Kultur und auch unsere Königin hier unten." Er glaubt Margrethe sei eine sehr nahbare Königin: "Und sie ist auch eine Königin, die die dänische Minderheit in ihrem Herzen trägt." Das hätte er immer bei der Neujahrsansprache erfahren. Sie hat sie da jedes Mal auch benannt: Das hat eine große Bedeutung für die dänische Minderheit. Und auch ihre Reise 2019 nach Schleswig-Holstein hat noch einmal ihre enge Verbindung dokumentiert." | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2024 11:00 Uhr

Balkonkraftwerke besonders beliebt in Norddeutschland

Nach NDR-Informationen hat sich die Zahl der Balkonkraftwerke in Deutschland fast verfünffacht. Ende 2022 waren noch 75.000 dieser Kraftwerke registriert - inzwischen sind es fast 350.000. Während Balkonkraftwerke deutschlandweit eine Leistung von etwa 3 Watt pro Person haben, sind es in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen mehr als 4 Watt. In Hamburg sind es mit weniger als einem Watt pro Person weniger. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2024 11:00 Uhr

Mehrere Glätteunfälle im Kreis Segeberg

Nach Polizeiangaben gab es heute morgen auf einigen Straßen im Kreis Segeberg insgesamt neun Glätteunfälle. Einer unter anderem auf der A23 im Bereich Albersdorf. Bei zwei Unfällen in Heidmoor und Weddelbrok haben sich die Autofahrer leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein PKW war in einen Graben gerutscht. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2024 09:00 Uhr

Brand in Kinderarztpraxis in Oldenburg

In einer Kinderarztpraxis in Oldenburg (Kreis Ostholstein) sind am Samstagabend in mehreren Räumen Feuer ausgebrochen. Mehr als 90 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten bis heute morgen das Feuer löschen. Die Polizei vermutet, aufgrund von durchwühlten Schubladen und Schränken, das Unbekannte in die Praxis eingebrochen und anschließend den Brand ausgelöst haben. Ob es Brandstiftung war ist aber noch unklar. Die Wohnungen über der Praxis sind beschädigt worden und vorerst nicht bewohnbar. Verletzte wurde niemand - laut Andre Hasselmann, Gemeindewehrführer in Oldenburg in Holstein. Zeugen, die noch keine Aussage gemacht haben, sollen sich heute bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2024 09:00 Uhr

Feuer in Rohlstorf zerstört Einfamilienhaus

In Rohlstorf im Kreis Segeberg ist gestern abend ein Einfamilienhaus abgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren 100 Einsatzkräfte bis heute morgen um vier Uhr im Einsatz. Ein 54-Jähriger und eine 53-Jährige wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2024 08:00 Uhr

19-Jähriger tötet mutmaßlich seine Exfreundin

Ein 19-Jähriger hat in Wilster im Kreis Steinburg mutmaßlich seine 17-Jährige Exfreundin getötet. Der Tatverdächtige hat sich danach in der Nacht zu Sonnabend das Leben genommen, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe der Tat vermuten die Beamten im persönlichen Bereich. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2024 08:00 Uhr

FC Kilia Kiel gewinnt die Hallenmasters

Fußball-Regionalligist FC Kilia Kiel hat sich den Titel beim 24. Hallenmasters geholt, zum ersten Mal überhaupt. Im Finale gelang ein 1:0 gegen Oberligist TSB Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2024 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit Regen

Heute ist es oft stark bewölkt, dazu hin und wieder etwas Regen oder Sprühregen. Später gibt es vor allem nach Norden hin etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad in Lauenburg und bis zu 6 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). Es weht mäßiger bis frischer, an der See frischer bis starker westlicher bis nordwestlicher Wind mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2024 08:00 Uhr

