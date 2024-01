Stand: 12.01.2024 08:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bauernproteste: Landwirte machen sich auf den Weg nach Kiel

Aus allen Teilen Schleswig-Holsteins machen sich heute Landwirtinnen und Landwirte auf nach Kiel. 13 Uhr soll dort auf dem Exerzierplatz eine zentrale Kundgebung stattfinden. Gemeinsam wollen sie dort gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Angemeldet als Redner haben sich unter anderem Klaus-Peter Lucht, Präsident des Bauernverbands in Schleswig-Holstein und Werner Schwarz (CDU), Landesminister für Landwirtschaft. Die Stadt rechnet mit etwa 1.500 Teilnehmenden und rund 1.000 Traktoren. Autofahrer müssen besonders auf Bundesstraßen, wie etwa der B404, B76 und B430, sowie im Stadtgebiet Kiel mit Verzögerungen rechnen, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 06:00 Uhr

Nach Überfall auf Lübecker Großbäckerei: Urteil erwartet

Im Prozess um einen Überfall auf eine Großbäckerei in Lübeck soll heute das Urteil fallen. Vor dem Landgericht in Lübeck müssen sich vier Männer aus Hamburg zwischen 24 und 35 Jahren verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren Raub mit einer Schusswaffe vor. Laut Anklage sollen sie im April vergangenen Jahres Bargeld in Höhe von 217.000 Euro von der Bäckerei erbeutet haben. Sie bedrohten Angestellte und Mitarbeiter eines Geldtransporters mit einer echt aussehenden Schusswaffe, während einer der Täter den Tresor ausräumte. Die Angeklagten schweigen bislang zu den Vorwürfen, nur einer der Männer hat den Überfall bereits gestanden. Ihnen drohen zwischen fünf und 15 Jahren Gefängnis. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:00 Uhr

Digitalisierung: Land wirbt für Schulungsangebot für Senioren

Das Land SH will die Teilhabemöglichkeiten für Senioren im Umgang mit digitalen Medien verbessern. An 27 öffentlichen Orten, wie Bibliotheken oder Vereinen, können Betroffene Smartphones, Laptops und andere Geräte nutzen und den Umgang lernen. "Wir haben die Knotenpunkte, aber wir müssen sie noch stärker bewerben", so Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU). Knapp 15 Prozent der Deutschen über 65 nutzen das Internet überhaupt nicht. Das geht aus Zahlen des statistischen Bundesamts hervor. Bei den über 80-Jährigen sind es sogar noch mehr. Oft ist es Überforderung oder das Aussetzen motorischer Fähigkeiten, weshalb sie neue Technologien ablehnen. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 07:00 Uhr

Zwei Kinder nach Unfall schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall in Norderstedt (Kreis Segeberg) sind am Donnerstagabend zwei Kinder teils schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sollen die zehn und elf Jahre alten Kinder auf der Schleswig-Holstein-Straße über eine rote Ampel gelaufen sein. Eine 81 Jahre alte Autofahrerin konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Kinder. Sie wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 06:30 Uhr

Härtefallregelung für Betroffene der Ostsee-Sturmflut getroffen

Nach der heftigen Sturmflut und dem Jahrhunderthochwasser an der Ostsee im vergangenen Oktober hat die Landesregierung nun doch eine Härtefallregelung getroffen. In bestimmen Fällen können die Darlehen in Höhe von bis zu 50.000 Euro teilweise tilgungsfrei gestellt werden. Die Sprecherin der IHK Flensburg Petra Vogt habe gehofft, dass die Regelung bald eintreten werde, um Betrieben Planungssicherheit zu verschaffen. "Für viele Betriebe, die wirklich massive Schäden haben, ist aber auch das ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir wissen von einzelnen Unternehmen, die Schäden im siebenstelligen Bereich haben", so Vogt. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Überwiegend bewölkt, nur vereinzelt mit Auflockerungen

Heute bleibt es überwiegend stark bewölkt, teilweise auch neblig trüb. Vereinzelt kann es etwas Sprühregen geben, der in den Frühstunden für Glättegefahr sorgt. Im späteren Tagesverlauf bleibt es meist trocken. Dazu kann es vor allem nach Norden hin Auflockerungen und etwas Sonne geben. Der Wind weht schwach aus verschiedenen Richtungen, an der Nordsee auch mäßiger. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 5 Grad in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 8:00 Uhr

