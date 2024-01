99-Jähriger stirbt nach Raubüberfall in St. Peter-Ording Stand: 12.01.2024 15:13 Uhr In St. Peter-Ording ist es am Donnerstagabend zu einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar gekommen - mit Todesfolge. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kriminalpolizei Flensburg sucht jetzt nach Zeugen.

Drei Männer klingelten nach ersten Polizei-Informationen bei dem Haus in der Straße "Am Sportplatz" in St. Peter-Ording im Kreis Nordfriesland. Die Männer waren dem Paar nicht bekannt. Als es die Tür öffnete, betraten die Täter gewaltsam das Haus. Sie stahlen laut Polizeiangaben einige Wertgegenstände sowie ein bisschen Bargeld und flüchteten.

Der Hausbewohner verstarb noch am Tatort

Für den 99-jährigen Bewohner kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch am Tatort. Zu der genauen Todesursache machte die Polizei noch keine Angaben. Seine 79 Jahre alte Ehefrau überlebte den Überfall. Sie kam in ein Krankenhaus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Flensburg in dem Fall. Sie bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Auch Hinweise außerhalb des Tatzeitraums, zum Beispiel Beobachtungen der Tage vor der Tat, seien hilfreich.

