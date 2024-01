Stand: 11.01.2024 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Haushaltsstreichliste trifft auch Schleswig-Holstein

Für das Jahr 2024 muss der Bund drastisch kürzen. Betroffen sind davon auch verschiedene Förderprogramme für die norddeutschen Bundesländer. Das geht aus einer Regierungsvorlage hervor, die dem NDR vorliegt. Gestrichen werden sollen bundesweit zum Beispiel Zuschüsse für den Bahn- und Radverkehr, den Klimaschutz und die Wärmewende. Über die vollständige Streichliste berät am Donnerstag der Haushaltsausschuss des Bundestages. In zwei Wochen soll der Bundestag den Haushalt für 2024 beschließen. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 06:00 Uhr

Steigende Kosten in Schleswig-Holsteins Pflegeheimen

Die Kosten für Pflegeheime in Schleswig-Holstein steigen. Eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen hat ergeben, dass die durchschnittliche Zuzahlung bei 2.452 Euro pro Monat liegt. Das sind fast 100 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Zwar gibt es Entlastungszuschläge für Menschen, die länger im Pflegeheim leben, doch auch unter diesen Umständen sind die Heimkosten für die Bewohner laut Ersatzkassenverband gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 06:00 Uhr

Neujahrsempfang der Landesregierung in Flensburg

Beim Neujahrsempfang der Landesregierung in Flensburg hat sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochabend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Schleswig-Holstein bedankt. Er betonte dabei besonders die ehrenamtliche Arbeit der Flüchtlings- und Fluthelfer. "Wir sind schon durch manche Krise durchgegangen. Wichtig ist, dass wir zeigen, dass ein Land nur stark sein kann, wenn man wirklich zueinander hält", so Günther. Fast die Hälfte der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner würde sich ehrenamtlich engagieren. Rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren beim Neujahrsempfang im Flensburger Yachtsportmuseum eingeladen. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:00 Uhr

2024 ist das Jahr der Tuba

Heute früh wird die Tuba vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein in Kiel ganz offiziell als "Instrument des Jahres" vorgestellt. In diesem Jahr soll es zahlreiche Veranstaltungen rund um die Tuba in Schleswig-Holstein geben. Die Tuba löst die Mandoline ab, die im vergangenen Jahr im Fokus stand. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:00 Uhr

Kreis untersagt Trecker-Demos rund um Rendsburger Kanaltunnel

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat Trecker-Demos rund um den Rendsburger-Kanaltunnel verboten. Das teilte Landrat Rolf-Oliver Schwemer (parteilos) mit. Am Dienstagabend hatten Rettungskräfte wegen einer spontanen Demonstration Mühe, durch den Tunnel zu kommen. Laut Polizei blockierten die rund 100 Bauern dabei teilweise beide Spuren des Kanaltunnels, der Verkehr staute sich massiv. Die Demonstration war vorab nicht angemeldet worden. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:00 Uhr

Bahnstreik legt Nah- und Fernverkehr in SH größtenteils lahm

Der Lokführer-Streik bei der Bahn sorgt offenbar dafür, dass kaum Züge unterwegs sind. Nach Angaben der Bahn fährt im Fernverkehr nur jeder fünfte Zug. Auch im Regionalverkehr kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Von Kiel nach Hamburg zum Beispiel fährt laut Fahrplan-Auskunft der Bahn heute früh kein Zug direkt und auch auf vielen anderen Strecken im Land gibt es Ausfälle. Der Streik bei der Bahn läuft seit Mittwoch 2 Uhr und geht noch bis Freitagabend 18 Uhr. Ein Notfahrplan der Bahn wurde eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 07:00 Uhr

Bauernproteste in Schleswig-Holstein halten an

Bis spät in den Abend haben die Landwirte in Schleswig-Holstein ihren Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierungfortgesetzt. Auf vielen Feldern loderten Feuer, die als Mahnwache gedacht waren. Angesichts der anhaltenden Proteste haben die Vorsitzenden der drei Ampel-Fraktionen im Bundestag die Vorstände der landwirtschaftlichen Verbände für Montag zu einem Gespräch eingeladen. Ein entsprechendes Schreiben der Fraktionschefs Rolf Mützenich (SPD), Britta Haßelmann (Grüne) und Christian Dürr (FDP) wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch verschickt. In dem Gespräch soll es demnach um die wirtschaftlichen Perspektiven für die landwirtschaftlichen Betriebe gehen. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 05:30 Uhr

Lübecker Vonovia-Mieter kritisieren Endlos-Baustelle

Hunderte Vonovia-Mieter in Lübeck kritisieren eine Endlos-Baustelle im Osten der Stadt. Betroffen sind fünf Wohnblöcke mit mehr als 300 Wohnungen in der Knud-Rasmussen-Straße. Neben Lärm und Dreck beklagen die Mieter nach eigenen Angaben auch eine Rattenplage. Seit mittlerweile zwei Jahren saniert und modernisiert der Vonovia-Konzern die Bauten. Das Unternehmen begründet die lange Zeit mit Material- und Handwerkermangel und verspricht, dass die Arbeiten bis Ende März abgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 05:30 Uhr

Wetter: Weiter ruhiges und trockenes Winterwetter

Heute ist es zeitweise stark bis dicht bewölkt. Meist bleibt es trocken, vereinzelt kann es Sprühregen oder Schneegriesel mit vorübergehender Glättegefahr geben. Im Laufe des Nachmittags gibt es vor allem im Norden des Landes von der dänischen Grenze her größere Auflockerungen mit schwachem, an den Küsten auch mäßigen Wind aus Norden und Westen. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis knapp 5 Grad in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 6:30 Uhr

