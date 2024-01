Teslafahrer liefern sich illegales Autorennen bei Kiel Stand: 11.01.2024 12:22 Uhr Zwei Teslafahrer haben sich mit ihren Autos bei Kiel ein illegales Rennen geliefert. Bei einer Verfolgungsjagd kam ein Polizeiauto von der Straße ab, zwei Beamte wurden verletzt.

Zwei Autofahrer sind am Mittwochvormittag bei einem illegalen Autorennen über die B76 zwischen Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel gerast. Laut Polizei bemerkte eine Zivilstreife gegen 11:30 Uhr die beiden Elektroautos der Marke Tesla, als sie mit zum Teil mehr als Tempo 200 in Richtung Landeshauptstadt unterwegs waren. Die Beamten nahmen im zivilen Polizeifahrzeug die Verfolgung auf. Als die beiden Fahrzeuge die Bundesstraße an der Ausfahrt Steenbeker Weg in Kiel verließen fuhr auch die Zivilstreife hinterher. Der Fahrer des Streifenwagens verlor dabei auf rutschiger Straße die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Die beiden Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Das Zivilfahrzeug der Polizei wurde stark beschädigt.

Teslafahrer filmten ihre Verfolgungsjagd

Die Polizei hat nach ihren Angaben inzwischen die beiden Tesla-Fahrer ausfindig gemacht. Dabei handelt es sich demnach um einen 21 Jahre alten und einen 35 Jahre alten Mann. Außerdem stellten die Beamten den Angaben zufolge Videomaterial sicher, das die beiden Fahrer offenbar während der Verfolgungsungsfahrt aufgezeichnet hatten. Die beiden Männer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Autorennens.

Die Tesla-Autos wurden kurzzeitig beschlagnahmt, um Beweise aufzunehmen. Mittlerweile wurden sie den beiden Haltern wieder zurückgegeben. Fahren dürfen sie die beiden die Autos aber erstmal nicht, denn sie mussten ihre Führerscheine abgeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.01.2024 | 12:00 Uhr