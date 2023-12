Stand: 18.12.2023 06:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landwirte aus SH unterwegs zur Demo nach Berlin

Landwirte aus ganz Deutschland demonstrieren heute in Berlin gegen die geplanten Streichungen der Agrardiesel-Beihilfe. Der Deutsche Bauernverband hat gemeinsam mit den Landesbauernverbänden zu der Großdemonstration am Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. Auch schleswig-holsteinische Landwirte sind auf dem Weg dorthin. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) kann ihre Wut nachvollziehen. Er appelliert an die Politik in Berlin, ihre Streichungen zu überdenken. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 05.30 Uhr

Reparatur der Holtenauer Hochbrücken fast fertig

Die sanierte Prinz-Heinrich-Brücke in Kiel wird heute Morgen voraussichtlich zwischen 9 Uhr und 10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Laut dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sind die beiden Holtenauer Hochbrücken dann zunächst einspurig befahrbar. Bis vermutlich Weihnachten sollen die Restarbeiten erledigt sein. Dann werden beide Brücken komplett freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 05.30 Uhr

Feuer in Henstedt-Ulzburg: Ursache weiter unklar

Nach dem Feuer in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Nach Angaben der Leitstelle war Sonntagnachmittag ein leer stehendes Einfamilienhaus im Ortsteil Rhen in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten etwa vier Stunden bis 19.30 Uhr. Niemand wurde verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 05.30 Uhr

Wetter: Viele Wolken und kräftiger Wind

Heute ist es überwiegend stark bis dicht bewölkt. Zeitweise fällt Regen, aber es gibt auch vereinzelt längere trockene Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 9 Grad in Flensburg. Der Wind weht stark bis stürmisch, gegen Abend sind auch Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 06.00 Uhr

