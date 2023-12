Ostseefischer sollen Meeres-Förster werden Stand: 18.12.2023 20:09 Uhr Mehr als ein Jahr haben sich Experten mit der Frage beschäftigt, wie die Zukunft der deutschen Ostseefischerei aussehen könnte. Nun haben sie in Berlin Empfehlungen dazu vorgelegt.

von Hannah Böhme

Erst im vergangenen Oktober hatten die EU-Fischereiminister die neuen Fangquoten für die Ostsee im kommenden Jahr festgelegt. Damit sich Dorsch und Hering weiter erholen können, dürfen Fischer sie auch 2024 nur eingeschränkt aus dem Wasser holen: den Dorsch im westlichen Fanggebiet - in dem auch die schleswig-holsteinische Ostseeküste liegt - so gut wie gar nicht. Beim Hering ist minimal mehr erlaubt. Die Ostsee-Fischerei treffen die immer neuen Fangquoten hart. Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Claudia Müller (Grüne), spricht von einer "beispiellosen Krise", in der die Ostseefischer seit einiger Zeit stecken.

Lebensräume schützen, Fischerei anpassen

Der in Berlin vorgelegte Abschlussbericht der Leitbildkommission soll helfen, ihnen eine Zukunft zu ermöglichen. Und zwar eine, die unter anderem "gesellschaftlich anerkannt" und Teil eines "gesunden Ökosystems Ostsee" ist, heißt es in dem Bericht. Damit das klappen kann, hat die Kommission neun Maßnahmen-Vorschläge in dem Papier formuliert. Kernpunkte sind neben dem besseren Schutz von Lebensräumen und einer Verbesserung der ökologischen Situation vor allem die Anpassungen der Fischerei.

Fischerei muss attraktiver werden

Aus Sicht der Kommission muss unter anderem der Beruf des Fischers beziehungsweise der Fischerin für junge Menschen attraktiver werden. Dazu gehört für die Kommission auch, dass jemand, der sich für den Beruf entscheidet, Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung bekommen soll, beispielsweise zum "Sea Ranger" oder auch zum "Meeres-Förster". So könnten sich die Fischer einerseits um die Nahrungsmittelproduktion kümmern, andererseits "aber auch um die Hege und Pflege des Ökosystems", meint Marie Catherine Riekhof, die Vorsitzende der Leitbildkommission und Professorin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Hafeninfrastruktur modernisieren

Außerdem empfiehlt die Kommission, dass Fischer sich künftig breiter aufstellen sollten, sich also beispielsweise im Tourismus-Sektor ein weiteres Standbein aufbauen sollten. Das Ziel: "Die wirtschaftliche Widerstands- und Anpassungsfähigkeit steigern", heißt es in dem Papier. Die Kommission schlägt auch vor, die für die Fischerei wichtige Hafeninfrastruktur zu verbessern, damit sich die Fischerei zu einem emissionsarmen Sektor entwickeln kann. Grundsätzlich sollten im Sinne eines zukunftsfähigen Berufes Fischerei und Wissenschaft enger miteinander verknüpft werden - gemeint sind zum Beispiel Fischerboote, die auf See auch Meeresdaten erfassen.

Die neun Punkte im Einzelnen

Junge Menschen für die Fischerei gewinnen

Diversifizierung des Tätigkeitsfeldes

Infrastruktur für Fischerei anpassen und modernisieren

Fischereimanagement weiterentwickeln

Mit Meeresnaturschutz in die Zukunft investieren

Entwicklung nachhaltiger Fischereitechnologien

Flottentransformation ermöglichen

Digitalisierung gestalten, Daten erheben und Wissen schaffen

Organisation und Beteiligung der Fischerei stärken

Weitere Gespräche im kommenden Jahr

Staatssekretärin Müller kündigte an, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium im kommenden Jahr auf Basis der Vorschläge mit den Ostseeküstenländern darüber sprechen will, welche konkreten Schritte notwendig und zielführend seien, um die Küstenfischerei an der Ostsee zu erhalten.

