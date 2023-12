Stand: 17.12.2023 11:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kfz-Verband Schleswig-Holstein kritisiert Förderstopp für E-Autos

Das plötzliche Ende der Kaufprämie für Elektroautos sorgt für Kritik. Der Verband des Kfz-Gewerbes in Schleswig-Holstein meint, die Entscheidung sei ein herber Schlag für die E-Mobilität in Deutschland. Tausende Kunden, die im Vertrauen auf die Förderung Elektroautos bestellt haben, stünden nun vor finanziellen Herausforderungen, heißt es. Die SPD hält den Förderstopp für überstürzt. Das geht aus einer Erklärung von drei stellvertretenden Fraktionschefs hervor. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2023 11:00 Uhr

Krawalle in Kiel rund um das Holstein-Spiel

Die Partie Holstein Kiel gegen Hannover 96 hat der Polizei in der Landeshauptstadt viel Arbeit beschert. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, gerieten bereits vor dem Zweitliga-Spiel etwa 50 Menschen am Exerzierplatz aneinander. Zwei Beteiligte mussten ins Krankenhaus gebracht werden, vier wurden in Gewahrsam genommen. Holstein Kiel gewann die Partie mit 3:0 und übernahm dadurch die Tabellenführung. Am frühen Nachmittag spielt St.Pauli gegen Wehen Wiesbaden. Mit einem Sieg könnten sich die Hamburger Platz 1 zurückholen. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2023 11:00 Uhr

Reparatur der Holtenauer Hochbrücken in den letzten Zügen

Ab Montagvormittag soll die sanierte Prinz-Heinrich-Brücke in Kiel wieder für den Verkehr freigegeben werden. Laut dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sind die beiden Holtenauer Hochbrücken dann zunächst einspurig befahrbar. Bis vermutlich Weihnachten sollen die Restarbeiten erledigt sein. Dann werden beide Brücken freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2023 11:00 Uhr

Gute Buchungslage in Schleswig-Holstein

Die Ferienorte bei uns im Land sind über die Feiertage gut gebucht. Laut Tourismusagentur Schleswig-Holstein sind die Unterkünfte auf den Halligen in der Nordsee über Weihnachten und Silvester sogar komplett ausgebucht. Auf den Inseln Amrum, Föhr und Sylt gibt es dagegen noch freie Zimmer. An der Ostsee ist Lübeck-Travemünde bei den Urlaubern besonders beliebt, einige Zimmer sind aber noch zu haben - auch im Binnenland. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2023 10:00 Uhr

A7-Sperrung noch bis 12 Uhr

Weil Frostschäden behoben werden sollen, ist heute die A7 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Autobahn GmbH gegen 12 Uhr abgeschlossen sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr in Richtung in Norden bleibt unbeeinträchtigt. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2023 08:00 Uhr

Wetter: Meist bedeckt mit vereinzelt Sprühregen

Heute Nachmittag verbreitet stark bewölkt bis bedeckt und am ehesten im Norden örtlich etwas Regen oder schwache Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 10 Grad, es ist windig. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2023 08:00 Uhr

