St. Pauli betreibt Chancenwucher und verpasst Herbstmeisterschaft Stand: 17.12.2023 15:24 Uhr Selbst schuld, FC St. Pauli! Die Kiezicker betrieben am Sonntag im letzten Heimspiel des Jahres Chancenwucher und mussten sich mit einem 1:1 (0:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden begnügen. Damit geht die Herbstmeisterschaft nach Kiel. St. Pauli ist als Zweiter trotzdem ein heißer Aufstiegskandidat.

von Matthias Heidrich

Dieses Remis hätte der FC St. Pauli nie und nimmer kassieren dürfen. Im letzten Spiel des Jahres dominierten die Hamburger den SV Wehen Wiesbaden nach Belieben. Aber außer Marcel Hartel brachte es kein St. Paulianer fertig, das Runde ins Eckige zu befördern.

Durch das dritte Remis in Folge rutschte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler eine Woche vor Weihnachten auf den zweiten Tabellenplatz ab und darf nun Herbstmeister-Grüße nach Kiel schicken. Die KSV Holstein hatte am Samstagabend Hannover 96 klar mit 3:0 bezwungen. Weiter geht's für St. Pauli am 20. Januar (13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Die Gastgeber beherrschten die Partie von Beginn an und drückten auf die Führung. Mit über 70 Prozent Ballbesitz war es ein Spiel auf ein Tor. Aber auch elf Torschüsse reichten den Gastgebern in Hälfte eins nicht, um die hochverdiente Führung herzustellen. Dabei hätten Elias Saad (14. und 23.) sowie Hartel nach einem Zucker-Pass von Jackson Irvine treffen müssen.

Nur Hartel trifft für die Kiezkicker

Es sprach für den FC St. Pauli, dass nach Wiederanpfiff der zwölfte Torschuss drin war. Wieder war Kapitän Irvine maßgeblich beteiligt. Und dieses Mal behielt Hartel die Nerven, ließ noch einen Wiesbadener aussteigen und traf in der 47. Minute zum 1:0 für die Hamburger.

Wie schon in der ersten Halbzeit war dem Hürzeler-Team auch nach dem Brustlöser nur ein Vorwurf zu machen: Es betrieb Chancenwucher. Zwei Mal "Hansdampf in allen Gassen" Irvine (54., 63.) und wiederum Hartel, dessen gefühlvollen Freistoß Wehen-Keeper Florian Stritzel wegfischte (58.), vergaben weitere gute Möglichkeiten.

Das sollte sich rächen. Mit einem Gewaltschuss traf Wiesbadens John Iredale in der 81. Minute zunächst nur die Unterkante der Latte - Glück für St. Pauli. Doch drei Minuten später lupfte der Wiesbadener nach einem Konter den Ball zum 1:1 ins Tor und stellte eine einseitige Partie komplett auf den Kopf. St. Pauli war geschockt und hatte keine Antwort mehr.

17.Spieltag, 17.12.2023 13:30 Uhr FC St. Pauli 1 Wehen Wiesb. 1 Tore: 1 :0 Hartel (47.) 1: 1 Iredale (84.)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas (90.+1 Boukhalfa), Irvine, Hartel, Treu - Afolayan (85. Metcalfe), J. Eggestein (76. Maurides), Saad

Wehen Wiesb.: Stritzel - Angha, Carstens, Vukotic - Catic (83. Rieble), Heußer (74. Fechner), B. Jacobsen, Bätzner (59. Iredale) - Goppel (74. Mockenhaupt), Prtajin, Kade (74. Froese)

Zuschauer: 29332



