Fahrplanänderungen auf Bahnstrecken in Schleswig-Holstein

Ab heute gilt im europaweiten Bahnnetz ein neuer Fahrplan. Auch in Schleswig-Holstein gibt es dadurch Veränderungen. NAH.SH setzt auf mehr Verbindungen, mehr Akkuzüge und mehr Kapazitäten. Die Nordbahn übernimmt einige Strecken der DB Regio. Davon betroffen sind zum Beispiel Verbindungen von Husum nach St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) und zwischen Kiel und Flensburg beziehungsweise Rendsburg. Zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und zwischen Kiel und Eckernförde fahren ab heute mehr Züge. Und in Lübeck-Moisling wird es einen neuen Bahnhalt geben. Dort halten dann im Halbstundentakt Züge von und nach Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2023 10:00 Uhr

Mehr Kirchenasyl in Schleswig-Holstein ersucht

Immer mehr Menschen suchen Zuflucht in den Kirchen Schleswig-Holsteins. Allein in diesem Jahr zählt die Nordkirche bis Ende November 50 Menschen, die Kirchenasyl beantragt haben. Im vergangenen Jahr waren es noch insgesamt 37 Menschen, in 2021 neun. In besonderen Härtesituationen nehmen die Kirchen Geflüchtete auf, um sie vor einer Abschiebung zu bewahren. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2023 10:00 Uhr

Handball: THW Kiel siegt zum 17. Mal

Der THW Kiel hat am Sonnabend beim HC Erlangen gewonnen. Die Kieler konnten sich mit 31:27 durchsetzen. Damit bauten die "Zebras" ihre Serie von 17 Siegen in 17 Spielen aus und bleiben auf dem fünften Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2023 08:00 Uhr

Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst: Ver.di ist zufrieden

Ver.di-Chef Frank Werneke ist zufrieden mit den Tarifgesprächen für die Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder. Das Ergebnis sei herausragend, sagte er. Die Länderbeschäftigten bekommen als Inflationsausgleich einmalig 3.000 Euro. Im November kommenden Jahres steigen die Gehälter dann um 200 Euro, gefolgt von einem Lohnplus von 5,5 Prozent. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, bezifferte die Mehrkosten für die Länder auf rund 24 Milliarden Euro. Der Deutsche Beamtenbund fordert mit Blick auf die Landtagssitzung am 13. Dezember eine schnelle Übernahme der Ergebnisse auf Schleswig-Holsteins Beamte. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2023 08:00 Uhr

VfB Lübeck unterliegt FC Ingolstadt mit 0:4

Der VfB Lübeck hängt weiter tief im Tabellenkeller der Dritten Liga. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Sonnabend verdient gegen den FC Ingolstadt mit 0:4 (0:3) und bleiben auf einem Abstiegsplatz. Mit nur 14 Punkten aus 17 Begegnungen stehen die Lübecker auf Tabellenplatz 17 und haben vier Zähler Rückstand auf einen Platz oberhalb der Abstiegszone. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2023 19:30 Uhr

Wetter: viel Regen bei milden Temperaturen

Am Nachmittag bleibt es bedeckt. Neben teils schauerartigem Regen gibt es auch trockene Phasen, aber keine Auflockerungen. Zum Abend hin kommt neuer Regen von der Nordsee her. Die Tempteraturen sind mild, Höchstwerte 5 Grad in Langenhorn in Nordfriesland bis 8 Grad in Pinneberg. Es weht schwacher bis mäßiger Südost- bis Südwestwind, an der Nordsee sind später starke bis stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2023 11:00 Uhr

