Stand: 06.12.2023 08:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A20-Ausbau - zwischen Stillstand und Weiterbau

Ab dem kommenden Jahr soll der Ausbau der A20 in Schleswig-Holstein vorangehen - das wurde bei einer Infoveranstaltung am Dienstag in Glückstadt (Kreis Steinburg) deutlich. Glückstadt und Hohenfelde (Kreis Plön) sollen die Bagger schon Ende nächsten Jahres anrollen. Außerdem geht es bei der A20 südlich von Segeberg voran. Hier soll der Bau im erstes Halbjahr 2025 starten, sofern keine neuen Klagen eingereicht werden. Laut IHK würde die A20 den Elbtunnel um 40.000 Fahrzeuge täglich entlasten, damit Staus und Wartezeiten reduzieren und für schnelleren Warenfluss von und nach Schleswig-Holstein sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:00 Uhr

Feuer in Schule in Eutin

In der Nacht wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zur Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin (Kreis Ostholstein) gerufen. Dort hatte es dort gebrannt und Unbekannte hatten randaliert. Wie groß der Schaden ist, ist aktuell noch unklar. Der Unterricht an der Gemeinschaftsschule soll aber laut Polizei zumindest in Teilen stattfinden. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:00 Uhr

SPD: Thomas Losse-Müller tritt zurück

Die SPD-Fraktion im Landtag braucht eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden. Thomas Losse-Müller gibt sein Amt auf. Das hat der 50-Jährige in einem Schreiben an alle SPD-Mitglieder in Schleswig-Holstein mitgeteilt. Er werde in der kommenden Woche vom Amt des Fraktionsvorsitzenden zurücktreten und zum 1. April kommenden Jahres auch sein Landtagsmandat niederlegen. Losse-Müller will dann in die Stiftung Klimaneutralität wechseln und Projekte im Bereich Industriepolitik, Gesundheit und Sicherheitspolitik verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 06:00 Uhr

Glätte sorgt für viele Unfälle im Land

Schnee und Eis auf den Straßen bei uns in Schleswig-Holstein haben am Abend und in der Nacht erneut zu vielen Unfällen geführt. Die Leitstellen im Land zählten nach eigenen Angaben mehr als 130 Glätteunfälle - dabei blieb es bislang bei Blechschäden. Auf der A7 verunglückten zwei Lastwagen. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 06:00 Uhr

Erneut Warnstreik im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft ver.di hat zusammen mit anderen Gewerkschaften im Land die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes zu einem Warnstreik aufgerufen. Mitmachen sollen laut Ver.di unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Räumdiensten, Landesbehörden und oder auch die des UKSH und der Polizei. In Kiel gibt es ab 14.30 Uhr eine große Demo - die Gewerkschaften erwarten mehrere Tausend Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 06:00 Uhr

European League: Sieg für SG Flensburg-Handewitt

Jubel bei der SG Flensburg-Handewitt: Die Bundesliga-Handballer haben mit einem Kantersieg die Vorrunde in der European League abgeschlossen. Sie gewannen zuhause mit 42:19 gegen HC Lovcen Cetinje (Lofftschen Zettinje) aus Montenegro. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 06:00 Uhr

Elternvertreter im Land zeigen sich entsetzt über PISA-Ergebnisse

Die Landeselternbeiratsvorsitzende für Gymnasien, Ute Kobert-Kiebjieß, kritisierte, dass Lehrkräfte oft fachfremd unterrichten müssten. Nicht genügend qualifiziertes Personal - darin sieht auch die Lehrergewerkschaft GEW eine Ursache für die schlechten Pisa-Ergebnisse. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) fordert deswegen mehr Investitionen in Bildung.. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 05:30 Uhr

Wetter: Schnee und Glätte

Am Mittwochvormittag und im weiteren Tagesverlauf ist es in Schleswig-Holstein meist bedeckt. Gebietsweise muss mit etwas Schnee, Schneeregen oder Regen mit Glättegefahr gerechnet werden. Die Höchstwerten liegen zwischen 1 im Binnenland und 3 Grad auf Helgoland. Es weht ein schwacher, an den Küsten mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.12.2023 | 08:00 Uhr