Champions League: THW Kiel will als Gruppenerster ins neue Jahr Stand: 05.12.2023 08:16 Uhr Geht der THW Kiel als Gruppenerster ins neue Jahr? In der Handball-Champions-League wird der letzte Spieltag vor Weihnachten ausgetragen. Der THW Kiel trifft am Mittwoch um 18.45 Uhr auf den norwegischen Meister Kolstad IL und könnte mit einem Sieg den ersten Rang in der Gruppe A festigen.

von Jan Kirschner

Für die "Zebras" ist es das dritte Heimspiel binnen sechs Tagen. Nach dem schwer umkämpften 26:24-Sieg gegen Paris Saint-Germain und dem 39:30-Torreigen in der Bundesliga am Sonntag gegen den Bergischen HC soll nun der dritte Streich folgen. Mit zwei weiteren Punkten hätte der THW in der europäischen "Königsklasse" 15:5 Punkte auf dem Konto und beste Aussichten, als Erster oder Zweiter der Gruppe A direkt ins Viertelfinale auszuziehen.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Die letzten vier Spieltage werden erst ab Februar und damit nach der Europameisterschaft ausgetragen. Es stehen noch die Partien in Kielce (14. Februar) und Szeged (28. Februar) sowie die Heimspiele gegen Bitola (22. Februar) und Zagreb (6. März) auf dem Programm.

Weinhold bereit fürs Champions-League-Duell

Die personelle Lage bei den Kielern hat sich zuletzt ein bisschen entspannt. Obwohl Linkshänder Harald Reinkind (Wade) weiterhin ausfällt, kann der THW gegen Kolstad einen kompletten 16-köpfigen Profi-Kader aufbieten. Rückraumspieler und Reinkinds Positionskollege Steffen Weinhold hat am Sonntag acht Monate nach seiner schweren Schulter-Verletzung sein Comeback gegeben.

AUDIO: THW-Routinier Weinhold: "Schön, zurück zu sein" (2 Min) THW-Routinier Weinhold: "Schön, zurück zu sein" (2 Min)

Nicht nur zur Freude des Spielers. "Ich freue mich sehr für ihn, dass er die dunkle Zeit hinter sich gelassen hat", sagte THW-Coach Filip Jicha. Nun soll ein heller Höhepunkt in der Champions League folgen.

Wiedersehen mit Superstar und Ex-THW-Profi Sagosen

Und mit dem kommenden Gegner haben die Kieler noch eine Rechnung offen. Mitte Oktober verloren sie in Trondheim mit 30:34. Kolstad IL trat in jüngster Vergangenheit als neureicher Club auf, musste sein Finanzbudget im Sommer allerdings etwas zurückschrauben. Nichtsdestotrotz bietet der norwegische Titelträger eine sehr starke Mannschaft auf - gespickt mit etlichen Nationalspielern des skandinavischen Landes.

Darunter Sander Sagosen, der die letzten drei Spielzeiten für den THW Kiel aufgelaufen war und in dieser Zeit insgesamt sechs Titel gewann. Dann zog es ihn zurück in seine Heimatstadt Trondheim. "Egal, wie sehr ich den THW liebe, dieses Angebot konnte ich einfach nicht ablehnen", sagte der Nationalspieler bei seinem Abschied. Neben ihm agieren zwei Rückraum-Kollegen, die bis Juni für die SG Flensburg-Handewitt gespielt haben: Magnus Röd und Göran Sögard.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 06.12.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel THW Kiel Handball-Europacup