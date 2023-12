European League: Flensburg-Handewitt und "Recken" als Gruppensieger weiter Stand: 05.12.2023 22:22 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat mit einem Kantersieg die Vorrunde in der European League abgeschlossen. Am Dienstagabend gelang ein 42:19 (24:8) gegen Lovcen Cetinje aus Montenegro. Die TSV Hannover-Burgdorf siegte mit 32:29 (14:19) bei Gornik Zabrze und geht mit 4:0 Punkten in die nächste Runde.

von Christian Görtzen

Flensburgs August Pedersen hatte nach der Hälfte der Spielzeit schon neun Treffer erzielt, letztlich war der norwegische Linksaußen mit 13 Toren auch erfolgreichster Profi der Gastgeber. SG-Trainer Nicolej Krickau nutzte die Gelegenheit, jenen Akteuren Spielzeit zu verschaffen, die zuletzt eher in der zweiten Reihe gestanden hatten. Nach der Pause kam der 17 Jahre alte Oskar Czertowicz, der gerade erst einen Profivertrag erhalten hat, im Rückraum zum Einsatz - und auch zügig zu einem Torerfolg (37.).

SG nimmt 2:2 Punkte in die Hauptrunde mit

Es hatte schon vor dem Anpfiff festgestanden, dass die Partie keinerlei sportliche Bedeutung mehr haben würde. Schließlich nimmt Gruppensieger Flensburg-Handewitt nur die Punkte gegen den Zweiten mit, der sich ebenfalls für die Hauptrunde qualifiziert hat - und das sind die Kadetten Schaffhausen (Schweiz).

Die SG geht mit 2:2 Punkten und 70:57 Toren in die nächste Runde des Wettbewerbs. Die beiden anderen Teilnehmer der Hauptrunden-Gruppe III kommen aus der Gruppe F. Der RK Vojvodina Novi Sad (Serbien) und der BSV Bjerringbro-Silkeborg (Dänemark) werden dies sein.

Wiedersehen mit Ex-SG-Profi Lauge

Nach der Heim-Europameisterschaft (10. bis 28. Januar) beginnt dann schon recht bald die European-League-Hauptrunde. Gespielt wird am 13., 20. und 27. Februar sowie am 5. März. Der Erstplatzierte zieht direkt ins Viertelfinale ein, für den Zweit- und Drittplatzierten geht es in die Play-offs.

SG Flensburg-Handewitt - HC Lovcen Cetinje 42:19 (24:8) Tore Flensburg-Handewitt: Pedersen (13/5), Golla (6), Einarsson (6), Blagotinsek (6), Horgen (4), Mensah Larsen (3), Gottfridsson (3), Czertowicz (1)

Tore Cetinje: Petricevic (7), Bakic (3), Vujovic (3), Perisic (1), Krivokapic (1), Pajovic (1), Radovic (1/1), Bozovic (1), Erakovic (1)

Zuschauer: 2.643

In den Duellen mit Bjerringbro-Silkeborg wird es auch zu einem Wiedersehen mit Rasmus Lauge kommen, der von 2015 bis 2019 für die SG spielte und in der Zeit zweimal mit dem Team die deutsche Meisterschaft gewann. Neu im BSV-Team ist auch der 39 Jahre alte ehemalige dänische Nationalspieler Morten Olsen, der von 2010 bis 2013 und dann noch einmal von 2015 bis 2020 für die TSV Hannover-Burgdorf spielte.

TSV Hannover-Burgdorf mit starker Aufholjagd in Zabrze

Anders als die Flensburger geht die TSV Hannover-Burgdorf sogar mit 4:0 Zählern in die nächste Runde, in der nun Duelle mit den Rhein-Neckar Löwen und HBC Nantes warten. Es war aber eine mühevolle Angelegenheit, da die "Recken" in der ersten Hälfte deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt hatten. Zur Pause lag die Mannschaft von TSV-Trainer Christian Prokop, die sich im Hinspiel noch mit 34:28 durchgesetzt hatte, mit 14:19 hinten. Im Angriff taten sich die Niedersachsen enorm schwer, und die Defensive wirkte alles andere als kompakt.

Gornik Zabrze - TSV Hannover-Burgdorf 29:32 (19:14) Tore Zabrze: Minotskyi (9), Markovsky (5), Przytula (5), Artemenko (4), Mauer (2/2 Siebenmeter), Ilchenko (2), Krawczyk (1), Kaczor (1)

Tore Hannover: Gerbl (6/3), Michalczik (4), Fischer (4), Uscins (3), Kulesh (3), Edvardsson (3), Strmljan (2), Brozovic (2), Büchner (2), Steinhauser (1), Hanne (1), Feise (1)

Zuschauer: 1.000

Nach dem Wiederbeginn lief es wesentlich besser. Durch einen 3:0-Lauf verkürzten die "Recken" auf 26:27 (49.) - und sie ließen nicht nach. Marian Michalczik brachte die TSV mit 30:29 in Führung (58.). Und Maximilian Gerbl machte mit dem 31:29 (59.) per Siebenmeter den Arbeitssieg vorzeitig klar klar.

