SH: Oppositionsführer Thomas Losse-Müller wirft das Handtuch Stand: 05.12.2023 22:19 Uhr Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Thomas Losse-Müller, gibt sein Amt auf. Das teilte er in einem Schreiben an alle Mitglieder des Landesverbandes mit.

von Anna Grusnick

Es war eine Überraschung, als Thomas Losse-Müller 2021 zum Spitzenkandidaten der SPD für die Landtagswahl ausgerufen wurde. Eine Überraschung außerhalb und innerhalb der Partei. Weniger überraschend kommt nun aber für Beobachter sein selbstgewähltes Aus. Schon längere Zeit war spürbar, dass er mit seiner Rolle als Oppositionsführer im Landtag haderte, nicht richtig Tritt fassen konnte als Gegenspieler von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Rücktritt als Politiker und Neuanfang als Geschäftsführer einer Stiftung

In einem Schreiben an die Mitglieder der SPD Schleswig-Holstein teilte Losse-Müller mit, er werde in der kommenden Woche vom Amt des Fraktionsvorsitzenden zurücktreten und zum April kommenden Jahres auch sein Landtagsmandat niederlegen. Zuerst hatten die Kieler Nachrichten darüber berichtet. Er schrieb: "Ich werde ab April 2024 zur bundesweiten Stiftung Klimaneutralität wechseln und dort neben Rainer Baake und Regine Günther als dritter Geschäftsführer den neu gegründeten Sozial-Klimarat und Projekte im Bereich Industriepolitik, Gesundheit und Sicherheitspolitik verantworten."

"Es war mir eine Ehre"

Thomas Losse-Müller, der als ehemaliger Grüner zunächst Finanzstaatssekretär und später Chef der Staatskanzlei in der Küstenkoalition war und erst 2020 von den Grünen zur SPD wechselte, geht nun neue Wege. "Es war mir eine Ehre für die SPD Schleswig-Holstein in die Landtagswahl zu ziehen." Er sei sehr dankbar, so Losse-Müller, für die außergewöhnliche und keinesfalls selbstverständliche Unterstützung, die er dabei aus vielen Teilen der Partei erfahren habe. "Es bedeutet mir viel, dass ich trotz der schweren Wahlniederlage im Mai 2022 von der Landtagsfraktion als Vorsitzender gewählt wurde."

Losse-Müller will zurück in den "Maschinenraum"

Er habe in den vergangenen drei Jahren viel über sich selbst sowie seine Stärken und Schwächen gelernt. Deshalb, so Losse-Müller, habe er schon vor einiger Zeit entschieden, nicht erneut bei der Landtagswahl anzutreten. "Stattdessen will ich in den Maschinenraum von Politik zurückkehren und strategisch arbeiten." Für die Zukunft der Sozialdemokratie in Schleswig-Holstein sei es wichtig, dass andere die Bühne des Landtages nutzen können. In der SPD möchte er weiterhin aktiv bleiben.

Nachfolge noch offen

Unklar ist, wer Thomas Losse-Müller als SPD-Fraktionschef und damit als Oppositionsführer im Schleswig-Holsteinischen Landtag nachfolgen wird. Denkbar ist, dass sich die Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, um das Amt bewirbt. Sie hatte diesen Posten bereits einmal inne, diesen nach der Landtagswahl aber zugunsten von Losse-Müller räumen müssen.

