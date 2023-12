Stand: 04.12.2023 06:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Start der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland"

In diesem Jahr stehen bei der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" Menschen mit Behinderungen und deren Familien im Mittelpunkt. Partner ist die Bundesvereinigung des Vereins Lebenshilfe und ihre fünf norddeutschen Landesverbände. NDR Intendant Joachim Knuth sagte: "Wer den NDR einschaltet, erfährt in diesen Tagen viel über Menschen mit Behinderung: Wie sie leben und arbeiten, wie es ihnen und ihren Angehörigen geht, mit welchen Schwierigkeiten sie kämpfen und darüber, was die Lebenshilfe leistet." Die Spenden der Aktion kommen zu 100 Prozent den Landesverbänden der Lebenshilfe in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen zugute. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

Sylt: Behinderung auf Bahnstrecke

Sylt-Pendler müssen von heute Abend an auf Busse ausweichen. Grund dafür sind laut Bahn Modernisierungsarbeiten an den Bahnübergängen Keitum und Tinnum (Kreis Nordfriesland). Autozüge zwischen Sylt und dem Festland fallen komplett aus. Die Streckensperrung zwischen Westerland und Morsum soll ab 23 Uhr eingerichtet werden. Voraussichtlich ab Freitagmorgen sind die Züge dann wieder planmäßig unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

Kielerin vor Gericht: Vorwurf der Mitgliedschaft in Terrororganisation

Eine Kielerin muss sich wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg verantworten. Die dreifache Mutter soll sich laut Anklage vor mehreren Jahren gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann unter anderem dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Sie sitzt seit Juni in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

THW Kiel gewinnt - Duvnjak verlängert Vertrag

Handball-Bundesligist THW Kiel hat sein Heimspiel gegen den Bergischen HC gewonnen. Der Kieler Rekordmeister setzte sich klar mit 39:30 durch. Von den Fans gefeiert wurde THW-Kapitän Domagoj Duvnjak: Der 35-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis zum Sommer 2025. Ein weiterer Grund zur Freude: Rückraumspieler Steffen Weinhold feierte nach achtmonatiger Verletzungspause sein Comeback. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

Aktionswoche Inklusion in SH

In dieser Woche dreht sich an vier Hochschulen in Schleswig-Holstein alles um das Thema Inklusion. In einer Aktionswoche werben die Veranstalter für eine barrierefreie Hochschullandschaft im Land. Mit dabei sind die Fachhochschule und Kunsthochschule Kiel, die Christian-Albrechts-Universität und die Europa-Universität Flensburg. Auf dem Programm stehen Workshops zum Thema inklusive Forschung, Vorträge zum Thema Neurodiversität oder Behinderung im Hochschulalltag. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2023 13:00 Uhr

Wetter: Wieder neuer Schnee erwartet

Der Tag startet wolkig. Von der Elbe her kommt Schneefall auf - es wird glatt. Am Nachmittag hört es zunächst auf zu schneien, am Abend ist aber neuer Schneefall möglich. Zum Teil ist der Schnee auch mit Regen vermischt. Die Höchstwerte liegen bei -2 Grad in Dörnick (Kreis Plön), 0 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg) und zwei Grad auf den nordfriesischen Inseln. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

