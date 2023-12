Stand: 01.12.2023 06:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreik im Einzelhandel

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute und morgen Streiks im Einzelhandel angekündigt. In Schleswig-Holstein sind sind Geschäfte in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster betroffen. Der ver.di-Landesbezirk Nord hat unter anderem die Beschäftigten großer Modeketten, IKEA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Unternehmen des Groß und Außenhandels zum Warnstreik aufgerufen. Ver.di will so in den Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Im Einzelhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde. Für die unteren Beschäftigtengruppen eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro. Bereits gestern haben Beschäftigte im Einzelhandel in Lübeck gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 06:00 Uhr

Aktionstag zum Landesfeuerwehrverband

Der Landesfeuerwehrverband wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Die rund 1.300 Wehren im Land sind aufgerufen das heute ganz besonders zu feiern. Etwa 50.000 Menschen sind täglich ehrenamtlich in Schleswig-Holstein als Feuerwehrkräfte für die Bevölkerung im Einsatz. Zum Aktionstag gibt es landesweit Führungen durch Feuerwehrgerätehäuser, Präsentationen der Einsatzfahrzeuge, Laternenumzüge oder Feuerlöscherprüfung. Der Landesfeuerwehrverband hat außerdem dazu aufgerufen, dass alle Einsatzkräfte in Feuerwehrkleidung zur Arbeit gehen sollen. Damit soll mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung für die Freiwilligen geschaffen werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 07:00 Uhr

THW Kiel setzt sich gegen Paris durch

In der Handball Champions League hat der THW Kiel zu Hause gegen Paris St. Germain mit 26:24 gewonnen und bleibt damit Tabellenführer der Vorrundengruppe A. Nach einem Debakel und einem Remis gegen Aalborg Handbold (Dänemark) hilft dieser Erfolg in der Gruppe A enorm, um das gesteckte Ziel zu erreichen: Die ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Der THW ist nach dem neunten Spieltag mit jetzt 13 Punkten als Erster diesbezüglich auf einem sehr guten Weg. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 06:00 Uhr

Tourismustag in Eckernförde

Wie muss sich der Tourimsus in Schleswig-Holstein verändern, um weiter erfolgreich Urlauberinnen und Urlauber anzuziehen? Das haben gestern rund 270 Branchenvertreterinnen und -vertreter auf dem Tourismustag in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) diskutiert. Nach Angaben von Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) soll sich der Tourmismus vor allem qualitativ weiterentwickeln. Das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle, genauso wie die Herausforderung, Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wolken mit zeitweise Schneeschauern

Am Freitagvormittag ist es in Schleswig-Holstein meist wechselnd bis stark bewölkt. Auch im Laufe des Tages sind keine Auflockerungen zu erwarten, von der Ostsee her ziehen zeitweise Schneeschauer auf. Im Landesinneren liegen die Höchstwerten zwischen 0 und -2 Grad Dauerfrost. An der Ostseeküste und auf den Inseln der Nordsee bleibt es meist frostfrei bei 0 bis +3 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 06:00 Uhr

