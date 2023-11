Oeversee: Fahrer rettet zwei Kinder aus brennendem Linienbus Stand: 28.11.2023 16:51 Uhr In Oeversee ist am Dienstag ein Linienbus während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer handelte schnell und brachte die Fahrgäste in Sicherheit. Warum der Bus Feuer fing, ist noch unklar.

In der Gemeinde Oeversee im Kreis Schleswig-Flensburg hat am Dienstagmittag ein Linienbus Feuer gefangen. Der Fahrer bemerkte den qualmenden Motorraum nach Polizeiangaben, als er auf einer Gemeindestraße bei Baderup in Richtung Jarplund unterwegs war. Da sich der Motor im hinteren Teil des Busses befindet, rief er seine einzigen Fahrgäste, zwei Kinder, zu sich nach vorn.

Busfahrer parkt und bringt Kinder in Sicherheit

Der Mann parkte den Bus anschließend nahe einer Autobahnbrücke über die A7 und konnte die Kinder sowie sich selbst unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg