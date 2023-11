Bertelsmann-Studie: In SH fehlen 15.600 Kita-Plätze Stand: 28.11.2023 07:50 Uhr Deutschland steckt in einer Kita-Krise – das ist zumindest das Ergebnis einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung. Demnach fehlen bundesweit Hunderttausende Kita-Plätze. Die Lage in Schleswig-Holstein ist ebenfalls angespannt.

Zwar werden seit Jahren Kitas in Schleswig-Holstein gebaut, doch laut Studie fehlen immer noch 15.600 Plätze, um die Nachfrage der Eltern zu decken. Das zeigen die Berechnungen der Bertelsmann Stiftung für das aktuelle "Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme". In der Studie vor etwa einem Jahr hatte die Stiftung noch von 18.000 fehlenden Plätzen gesprochen - demnach hat sich die Situation im nördlichsten Bundesland etwas verbessert.

Studie: Erst 2030 wird der Bedarf in SH gedeckt sein

Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass in Schleswig-Holstein wohl erst im Jahr 2030 alle suchenden Mütter und Väter einen Kita-Platz für ihr Kind finden werden. Die Quote der unter dreijährigen Kinder in der Kindertagesbetreuung liegt im nördlichsten Bundesland mit 36 Prozent genau im Bundesdurchschnitt. Tatsächlich wünschten sich jedoch laut Studie 49 Prozent der Eltern für ihr Kind in dieser Altersgruppe eine Betreuung. Bei den ab Dreijährigen ist das Problem weniger ausgeprägt: Hier liegt die Betreuungsquote bei 89 Prozent.

Zu wenig Fachkräfte betreuen zu viele Kinder

Außerdem wird nach den Berechnungen der Studie aktuell etwas mehr als die Hälfte der Kita-Kinder im Land nicht nach dem empfohlenen Personalschlüssel betreut. Das bedeutet: In den Krippengruppen ist eine vollzeitbeschäftige Fachkraft rechnerisch für zu viele Kinder zuständig. Die Lösung ist laut Bertelsmann Stiftung mehr Personal. Sie fordert bundesweit attraktivere Arbeitsbedingungen – kurzfristig sei es sinnvoll, dass sich pädagogisches Personal nicht auch noch um Verwaltungsaufgaben kümmern müsse. Insgesamt sprechen die Autoren der Stiftung von einer untragbaren Situation für Kinder, Eltern und Personal, was die Situation der Kitas in Deutschland betrifft.

