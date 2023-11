Stand: 26.11.2023 11:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weitere Zugausfälle in Teilen Schleswig-Holsteins

Schon seit Monaten gibt es auf vielen Bahnstrecken in Schleswig-Holstein Ausfälle und Schienenersatzverkehr. Bahnsprecherin Sabine Brunkhorst macht deutlich: Auch im anstehenden Dezember sowie im neuen Jahr wird es mit zahlreichen Einschränkungen weitergehen. Betroffen sind unter anderem die Strecken zwischen Kiel, Flensburg und Hamburg. Auch Orte wie Rendsburg, Eckernförde, Husum und St. Peter Ording (beide Kreis Nordfriesland) seien teilweise schlecht angebunden. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2023 12:00 Uhr

Langwedel: Eine Person nach Glätteunfall schwer verletzt

In Langwedel im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind laut Polizei auf einer Brücke mit Straßenglätte zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Mensch wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in Universitätsklinikum nach Kiel geflogen. In den letzten Tagen kam es in Schleswig-Holstein mehrfach zu Glätteunfällen - es bleib aber meist bei Sachschäden. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2023 10:00 Uhr

Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Lübeck

Heute wird in Lübeck der 230. Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin der Hansestadt gewählt. In der Stichwahl treten der Amtsinhaber Jan Lindenau von der SPD und seine Herausforderin Melanie Puschaddel-Freitag von der CDU an. Für die gut 175.000 Wahlberechtigten ist es bereits der zweite Wahlgang. Vor drei Wochen im ersten Wahlgang hatte Lindenau 42,5 Prozent der Stimmen bekommen. Für Puschaddel-Freitag stimmten 23,6 Prozent. Die übrigen drei Bewerber waren im ersten Wahlgang ausgeschieden. Für einen Sieg waren da noch mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erforderlich. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2023 10:00 Uhr

Feuer in der Raffinerie Heide

Auf dem Gelände der Raffinerie Heide in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) ist am späten Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben vier Stunden im Einsatz und konnte am Abend um 19.30 Uhr wieder abrücken. Das Feuer hat Schäden in einer Lagerhalle angerichtet. Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2023 09:00 Uhr

Handball-Bundesliga: Sieg für die SG Flensburg-Handewitt

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben am späten Sonnabend den zehnten Sieg in Folge gefeiert. Die Schleswig-Holsteiner kamen dank einer exzellenten Leistung zu einem 42:32 (23:13) beim VfL Gummersbach. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2023 08:00 Uhr

Polizeieinsatz wegen Schlägerei zwischen Jugendlichen in Schwarzenbek

In Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg sind am Sonnabend zwei Jugendgruppen aneinandergeraten. Das löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Eine Gruppe kam laut Polizei aus Schwarzenbek, die andere aus Hamburg. Sie bedrohten sich demnach gegenseitig und wurden auch handgreiflich. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit mehr als 15 Streifenwagen an. Ein Jugendlicher wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2023 08:00 Uhr

FDP-Landesparteitag: Mehrheit für Verbleib in der Regierung

Beim Landesparteitag der FDP in Neumünster am Sonnabend ist unter anderem über die Zukunft der Liberalen in der Bundesregierung diskutiert worden. Einige Parteimitglieder sprachen sich gegen einen Verbleib in der Ampel-Regierung aus. Wenn ein Experiment nicht funktioniere, dann müsse man es beenden, so ihre Forderung. Landeschef Oliver Kumbartzky sagte dagegen, Freie Demokraten drückten sich nicht vor Verantwortung, wenn es schwierig werde. Ende Oktober hatten 26 Unterzeichner aus Schleswig-Holstein und weiteren Landesverbänden das Ampel-Bündnis wegen der schlechten Wahlergebnisse in Hessen und Bayern infrage gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2023 08:00 Uhr

Brahms-Preis für Chor aus Kiel

Der Madrigalchor aus Kiel erhält den Brahms-Preis. Die Preisverleihung findet am Freitagabend um 18 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche Wesselburen (Kreis Dithmarschen) statt. Mit dem Brahms-Preis werden renommierte Künstlerinnen und Künstler einmal im Jahr geehrt. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2023 19:30 Uhr

Wetter: Sonnenschein - Schauer mit Graupel und Schnee möglich

Heute Nachmittag gibt es nach Osten hin heitere Phasen, es bleibt trocken. Von Westen her gibt es dichtere Wolken. Am Abend regnet es vor allem an der Westküste, teils gibt es auch Schneeregen. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 6 Grad. In der Nacht ist es stark bewölkt. Regen breitet sich ostwärts aus, anfangs fällt teils auch Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 bis 0 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.11.2023 | 12:00 Uhr