Antrag für jüdisches Leben in Schleswig-Holstein

Im Kampf gegen Antisemitismus haben sich alle im Kieler Landtag vertretenen Fraktionen auf einen Zehn-Punkte-Plan für jüdisches Leben verständigt. Im Mittelpunkt steht dabei der Bildungsbereich. Nur wenn Menschen lernen, antisemitische Narrative zu erkennen, könne eine Verbreitung von Antisemitismus gestoppt werden, heißt es in dem Antrag. Im Schulgesetz soll demnach der Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Bildungsziel verankert werden. Außerdem solle gegen die Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankengut vorgegangen werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 07:00 Uhr

Große Spendenbereitschaft nach Ostsee-Sturmflut

In der von der Flut betroffenen Ostseeregion zeigen sich die Menschen solidarisch. Zurzeit laufen nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein zahlreiche Spendenaktionen. Zum Beispiel sammelte bei einer Sonderfahrt des Passagierschiffs "MS Stadt Kappeln" die Schlei-Kapitänin Juliane Sebode 4.200 Euro für den Wiederaufbau der zerstörten Lotseninsel. 120.000 Euro hat die Gemeinde Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg) zusammenbekommen. Der Betrag übertraf deutlich die Erwartungen, reiche aber nicht aus, um alle Schäden zu beheben, so die Initiatorin der Aktion. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 06:00 Uhr

Drogenproblematik im Kieler Stadtteil Gaarden

Sozialarbeiter im Kieler Stadtteil Gaarden schlagen Alarm. Dort wird mittlerweile auf der Straße immer mehr Crack konsumiert. Gründe dafür sind zunehmende Obdachlosigkeit und fehlende Infrastruktur, so die Sozialarbeiter. Die Situation vor Ort beschäftigt Anwohner und Politik. Die Sozialarbeiter wünschen sich eine bessere Infrastruktur für Abhängige direkt vor Ort, denn viele Einrichtungen seien auf der anderen Fördeseite und somit schlecht erreichbar. Zur Lage in Gaarden will Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zeitnah mit Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 06:00 Uhr

B203 zwischen Kappeln und Rendsburg gesperrt

Die B203 zwischen Kappeln und Rendsburg ist im Moment zwischen Vogelsang-Grünholz und Fellholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde gesperrt. Laut Polizei ist dort in der vergangenen Nacht ein Schwertransporter von der Straße abgekommen. Nun droht das Fahrzeug in einen Graben zu rutschen. Der Transporter soll mit Bergungsfahrzeugen zurück auf die Straße gezogen werden. Wie lange der Abschnitt gesperrt ist, konnten die Beamten noch nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 06:00 Uhr

Mehr Kinder in Schleswig-Holstein eingeschult

In Schleswig-Holstein sind in diesem Jahr rund 28.500 Kinder eingeschult worden. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent. Bundesweit wurden so viele Kinder eingeschult wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Statistiker gaben die Zahl mit rund 830.600 an. Zurückzuführen sei dies auf höhere Geburtenzahlen und die verstärkte Zuwanderung vor allem aus der Ukraine. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 06:00 Uhr

Wetter: Dichte Wolken und Regen

Heute ist es oft stark bewölkt, zeitweise gibt es Regen und Schauer, an der Nordsee ist es vereinzelt gewittrig. Ab und zu lockert die Wolkendecke auf. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Westerland auf Sylt bis 11 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht zunächst mäßig bis frisch, später auch stark bis stürmisch. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2023 16:00 Uhr

