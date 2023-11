Stand: 13.11.2023 07:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verletzte bei Kellerbrand in Preetz

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Preetz (Kreis Plön) sind zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei atmeten die beiden zu viel Rauch ein. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhuas gebracht. Da das Haus vorerst unbewohnbar ist, wurden die mehr als zehn weiteren Bewohner in anderen Unterkünften untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 06:30 Uhr

Seegraswiesen in Schleswig-Holstein trotz Sturm intakt

Die Seegraswiesen in Schleswig-Holstein haben die Sturmflut vor gut drei Wochen gut überstanden. Das zeigen erste Forschungsergebnisse des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Seegras-Wurzeln binden in der Ostsee große Mengen von Kohlenstoffdioxid und sind durch die Erwärmung der Ostsee ohnehin gefährdet. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 06:00 Uhr

FSG-Nobiskrug: Runder Tisch mit Wirtschaftsminister

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) will sich heute aufgrund der Lage der Werften von FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit Vertreterinnen und Vertretern des Unternehmens, sowie der IG Metall treffen. Laut Gewerkschaft waren die Lohnzahlungen Ende Oktober zum wiederholten Mal im Verzug. Der Geschäftsführer und Investor Lars Windhorst hatte vor einem Monat zugestimmt, an einem Runden Tisch teilzunehmen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 06:00 Uhr

Warnstreiks auch bei UKSH in Lübeck und Straßenmeistereien

Die Gewerkschaft ver.di ruft heute zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. In Schleswig-Holstein ist laut Gewerkschaft unter anderem das Universitätsklinikum (UKSH) in Lübeck betroffen. Es könne Ausfälle bei geplanten Klinik-Terminen geben, die Notfall Versorgung sei aber gewährleistet, wie ver.di mitteilte. Außerdem in Einrichtungen der Landesverwaltung zum Streik aufgerufen - wie zum Beispiel der Landbetrieb für Straßenbau und Verkehr mit den Straßenmeistereien oder das Landesamt für Soziale Dienste. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 06:00 Uhr

Nach Frachter-Kollision vor Helgoland: Tauch-Einsatz zur "Verity"

An dem gesunkenen Frachter "Verity" südwestlich von Helgoland (Kreis Pinneberg) sind am Sonntag wieder Taucher im Wasser gewesen. Unter anderem prüften sie nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, ob noch tote Seeleute in dem Wrack sind. Vier Menschen werden noch vermisst. Außerdem sollten die Taucher die Masten des Schiffs kürzen und prüfen, ob es Lecks am Wrack gibt. Die "Verity" war am 24. Oktober nach einer Kollision mit der "Polesie" zwischen Helgoland und Langeoog gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2023 18:00 Uhr

Handball: THW Kiel siegt über Rhein-Neckar Löwen

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga einen deutlichen Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen eingefahren. Der Endstand am Sonntag betrug 31:25. Mehr als 13.000 Handballfans verfolgten das Spiel in der SAP Arena in Mannheim. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2023 16:00 Uhr

Wetter: Wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern

Am Morgen stellenweise neblig. Ansonsten ist es wechselnd bewölkt und es gibt einzelne Schauer. Tagsüber gibt es etwas Sonne und am späten Nachmittag von der Nordsee und der Elbe her dichte Wolken mit teils kräftigem Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 9 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2023 10:00 Uhr

