Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden im Norden fortgesetzt Stand: 17.11.2023 00:01 Uhr Der Tarifkonflikt der Beschäftigten der Bundesländer hält weiter an. Am Donnerstag hatte die Gewerkschaft ver.di zu Arbeitsniederlegungen im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Für heute sind im Norden weitere Warnstreiks angekündigt.

Parallel zum Aktionstag bei den Sozialdiensten liefen am Donnerstag auch Warnstreiks in anderen Verwaltungsbereichen. So waren in Hamburg unter anderem Beschäftigte in den Bezirksämtern und bei der Feuerwehr zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Wie jeden Donnerstagnachmittag seit Mitte Oktober setzte ver.di auch ihre Mahnwache für Kitas fort. "Die Beschäftigten machen so darauf aufmerksam, dass die Personaldecke in den Kitas so dünn ist, dass weder für Eltern noch für die Kinder ein verlässliches Angebot stattfinden kann", erklärte Michael Stock, zuständig für die Kindertagesstätten bei ver.di Hamburg. Er sowie das Netzwerk-Kita Hamburg kritisierten auch Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD), die das "Ruder nicht in die Hand" nehme.

Ganztägiger Streikaufruf in Bremen und Bremerhaven

In Bremen und Bremerhaven hatten die Gewerkschaften ver.di und GEW ebenfalls zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Appell richtete sich an Hochschulen, Straßenmeistereien, Landesverwaltungen und das Amt für Soziale Dienste sowie Kita-Beschäftigte, Sozialpädagogen, Inklusionsfachkräfte, Verwaltungsmitarbeiter sowie Hausmeister. Da Lehrer in der Regel verbeamtet sind, dürfen diese nicht streiken.

In Niedersachsen war es bereits am Mittwoch in Hannover und Bremen zu Arbeitsniederlegungen gekommen - konkret von Beschäftigten an Hochschulen, Unikliniken, in Straßenmeistereien und Landesverwaltungen. Insgesamt hatte die Streikwoche am vergangenen Montag begonnen.

Schleswig-Holstein: Am UKSH können am Freitag Klinik-Termine ausfallen

Nach Arbeitsniederlegungen von Beschäftigten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck am Montag und Dienstag soll heute die Uniklinik in Kiel bestreikt werden. Es könne Ausfälle bei geplanten Klinik-Terminen geben, hieß es von Gewerkschaftsseite - die Notfall-Versorgung sei aber gewährleistet.

MV: Nächster Warnstreik am Uniklinikum Rostock am Freitag

Auch am Universitätsklinikum Rostock sind für heute größere Streiks angekündigt. Schon am Montag war es dort zu Arbeitsniederlegungen gekommen. Geplante, verschiebbare Behandlungen waren zum großen Teil abgesagt worden

In Mecklenburg-Vorpommern hatte es bereits am 10. November einen Warnstreik im öffentlichen Dienst der Länder gegeben - an der Uni und der Universitätsmedizin in Greifswald.

Am Montag Warnstreik der Uni-Beschäftigten in Hamburg

Am kommenden Montag soll es Aktionen der Beschäftigten der Hamburger Hochschulen geben. Unter dem Motto "Schluss mit prekärer Wissenschaft!" ruft ein Bündnis aus Gewerkschaften, Initiativen, Studierendenvertretungen und hochschulpolitischen Organisationen für den Tag zum Warnstreik auf, wie ver.di mitteilte. Konkret fordere das Bündnis im Rahmen der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder "deutliche" Gehaltserhöhungen für Uni-Beschäftigte sowie einen bundesweit gültigen Tarifvertrag für die mehr als 300.000 studentischen Beschäftigten.

Bundesländer bezeichnen ver.di-Forderungen als zu hoch

Ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Auszubildende sollen unbefristet übernommen werden. Außerdem verlangt die Gewerkschaft für Hamburg, Bremen und Berlin eine monatliche Stadtstaaten-Zulage von 300 Euro. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder bezeichnete die Forderungen als zu hoch.

Verhandlungsführer ist Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Er hatte nach der zweiten Verhandlungsrunde auf die schwierige Haushaltssituation der Länder hingewiesen. Das dritte Treffen zwischen Vertretern der Gewerkschaft und der Bundesländer ist für den 7. Dezember geplant. In dem Tarifstreit geht es um die Gehälter für bundesweit gut 1,1 Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst der Länder. Betroffen wären zudem etwa 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird.

