Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Hassee

Feuer gestern Abend in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kieler Stadtteil Hassee: Die Einsatzkräfte konnten laut Feuerwehr verhindern, dass sich der Brand in der Gärtnerstraße weiter ausbreitet. Zwischenzeitlich mussten 14 Menschen das Gebäude verlassen. Eine Person kam ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 07:00 Uhr

Antisemitismus an Schulen zunehmendes Problem

Judenfeindliche Äußerungen werden im Unterricht für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein eine zunehmende Herausforderung. Das hat eine Recherche von NDR Schleswig-Holstein ergeben. Laut Aussagen von Lehrerinnen und Lehrern gab es bereits vor dem Angriff der Hamas auf Israel Fälle von Antisemitismus an Schulen im Land. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, dass Lehrer in diesem Fall sofort einschreiten müssten und mit den Eltern reden sollten. Prien möchte, dass der Nah-Ost-Konflikt zum Pflichtprogramm im Unterricht wird. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 07:00 Uhr

Brand auf Schiff im NOK

Gestern Abend ist auf einem Schiff auf dem Nord-Ostsee-Kanal ausgebrochen. Laut Leitstelle begann die Verkleidung des Schornsteins an zu brennen. Das Schiff hatte keine Gefahrenmittel geladen und Öl ist laut Helfern auch nicht in die Umwelt gelangt. Insgesamt 50 Einsatzkräfte waren bis etwa 23 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 06:00 Uhr

Soziaministerium SH: Zwei Gleichstellunsgbeauftragte zurückgetreten

Wie der Sozialausschuss gestern bekannt gab, sind im schleswig-Holsteinischen Sozialministerium zwei Gleichstellungsbeauftragte zurückgetreten. Zu den Gründen wollte ein Staatssekretär nichts Genaueres sagen. Das Ministerium der grünen Ministerin Aminata Touré war erst vor Kurzem in den Schlagzeilen, weil Staatssekretärin Marjam Samadzade gehen musste - sie hatte einen israelkritischen Post im Netz verbreitet.

Handball: THW Kiel verliert gegen Hannover

Nächster Tiefschlag für Handball-Rekordmeister THW Kiel: Die "Zebras" haben am Donnerstagabend bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 33:36 (17:20) verloren. Der THW hat damit neun Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Füchse Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 06:00 Uhr

Handball Club Treia/Jübek gewinnt "Silbernen Stern des Sports"

Der Handball Club Treia/Jübek e.V. aus Treia (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Donnerstagabend im Kieler Haus des Sports mit dem "Silbernen Stern des Sports" ausgezeichnet worden. Mit der Auszeichnung wird ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Der HC Treia/Jübek erhielt sie für das aktuelle Projekt "Die Grundschulliga - Bewegung und Prävention mit Handballspaß". Der Verein bekommt 2.500 Euro Preisgeld und fährt nun im Januar zum Bundesentscheid nach Berlin. Platz zwei und drei gingen an den TSV Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) und nach Fehmarn zum "Verein zur Förderung von Mobilität & Vielfalt". | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 20:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken - gelegentlich Auflockerungen

Heute ist es vielerorts bewölkt. Gelegentlich kann es Auflockerungen geben. Neben trockenen Abschnitten von Westen her gibt es auch vereinzelt Regen. Am Abend kann es an der Nordsee zu Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad in Elmshorn und 10 Grad in Timmendorfer Strand. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 07:00 Uhr

