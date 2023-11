Nachhaltige Energiegewinnung versus Naturschutz? Stand: 10.11.2023 20:27 Uhr Nachhaltige Energiegewinnung befürwortet Schleswig-Holsteins Landesnaturschutzbund ganz klar. Doch der Naturschutz und die Biodiversität dürften bei Flächennutzungsplänen nicht außer Acht gelassen werden.

Entlang von Autobahnen sieht man immer mehr Photovoltaikanlagen. Und der Bedarf an Flächen für solche Anlagen wächst. Das sieht auch der Landesnaturschutzverband so, der sich am Freitag bei seiner Jahrestagung in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit dem Thema Flächenkonkurrenz beschäftigt hat. Aber Photovoltaikanlagen auf Freiflächen seien zum Beispiel durch die Umzäunung ein Problem für die Biodiversität, sagte der Vorsitzende Ulrich Irmler. Man dürfe erneuerbare Energie und Naturschutzflächen nicht gegeneinander ausspielen.

Resolution zur Flächenkonkurrenz

"Durch starken Naturschutz wird unsere Gesellschaft besser", stimmte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) in seiner Gastrede zu. Man müsse sich aber dafür öffnen, Naturschutzflächen für die Nutzung erneuerbarer Energien in Betracht zu ziehen. Ziel der Versammlung am Freitag war es unter anderem, eine Resolution zur Flächenkonkurrenz zu verabschieden und der Politik zu übergeben.

