HC Treia/Jübek gewinnt den "Silbernen Stern des Sports" Stand: 09.11.2023 20:21 Uhr Für sein aktuelles Projekt "Die Grundschulliga - Bewegung und Prävention mit Handballspaß" wurde der Club mit dem "Silbernen Stern des Sports" ausgezeichnet und fährt nun im Januar zum Bundesentscheid nach Berlin.

Der HC Treia/Jübek e.V. in Treia (Kreis Schleswig-Flensburg) besteht erst seit elf Jahren, doch praktisch mit der Vereinsgründung liegt der Schwerpunkt auf der Nachwuchsförderung.

Die Freude über Platz eins war den sprachlosen Gesichtern der Vereinsdelegation um Bernd Falkenhagen abzulesen. Damit hatte man beim HC Treia/Jübek e.V. nicht gerechnet. Obwohl der kleine Verein mit seinen rund 350 Mitgliedern gerade für seine außergewöhnliche Nachwuchsarbeit in der ganzen Region bekannt ist. "Wir haben uns tatsächlich tierisch gefreut und die Überraschung war wirklich sehr, sehr groß bei den vielen Projekten, die heute hier vorgestellt worden sind", so Falkenhagen. Das Projekt, mit dem der Handball-Verein den "Silbernen Stern des Sports" gewann, ist ein Dauerbrenner. Er gehöre im Verein "schon zur Tagesordnung", so Falkenhagen weiter.

2.500 Euro Preisgeld und Chance auf den Goldenen Stern

Seit rund zehn Jahren bekommen Grundschulkinder an vier Wochenenden die Möglichkeit, die Grundlagen des Handballspiels zu erlernen und beim großen Abschlussturnier das Gelernte umzusetzen. Bis zu 100 Kinder sind jedes Jahr dabei und viele von ihnen finden so den Weg in den Verein. "Die Grundschulliga ist dadurch entstanden, dass wir die Kinder in dem Alter für den Sport begeistern wollen. Jedes Kind, das über die Grundschulliga den Weg in irgendein Sportangebot, in irgendeinen Sportverein, findet, ist für uns ein Gewinn. Dafür machen wir das eigentlich", erklärt Falkenhagen.

Neben dem Silbernen Stern erhielten die Sieger ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro. Zudem nimmt der HC Treia Jübek am Bundesentscheid am 29. Januar 2024 in Berlin teil und kann dort noch den "Goldenen Stern des Sports" gewinnen.

Platz zwei und drei für Nordhastedt und Fehmarn

Auch über den mit 1.500 Euro dotierten zweiten Platz freute sich ein eher kleiner Verein. Der TSV Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) hat im letzten Jahr einen Jugendausschuss gegründet, der seitdem mit vielen Aktionen dem Vereinsleben neuen Schwung verleiht. Platz drei und 1.000 Euro gingen nach Fehmarn (Kreis Ostholstein) zum "Verein zur Förderung von Mobilität & Vielfalt", der sich mit seinen vielfältigen Sportangeboten für Inklusion und Integration einsetzt.

Den mit 500 Euro dotierten vierten Platz teilten sich folgende Vereine mit ihren Projekten:





TSV Westerland : Sport für Menschen mit Behinderung

: Sport für Menschen mit Behinderung Hanse Keeperacademy Lübeck : Torwarttraining für Jugendlichen mit Handamputation

: Torwarttraining für Jugendlichen mit Handamputation TSV Mildstedt : Sportspaß für alle Generationen: Gemeinsam fit für JUNG & ALT

: Sportspaß für alle Generationen: Gemeinsam fit für JUNG & ALT Elmshorner Ruder-Club : Erfolgreiche Talent- und Mitgliederfindung an Elmshorner Schulen

: Erfolgreiche Talent- und Mitgliederfindung an Elmshorner Schulen TSV Seestermüher Marsch : Mein Dorf! Mein Verein! Meine Freizeit!

: Mein Dorf! Mein Verein! Meine Freizeit! DLRG Ortsgruppe Bargteheide: Lebensretter von morgen: Lifesavingcamp und Jugend Wasserrettungsgruppe

