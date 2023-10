Stand: 09.10.2023 06:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther: Wahlen in Bayern und Hessen schwerer Schlag für Ampel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern und Hessen als schweren Schlag für die Bundesregierung in Berlin gewertet. "Alle Ampelparteien haben bei den Wahlen Verluste erlitten", kommentierte der Landesvorsitzende der Nord-CDU am Sonntagabend. Die SPD sei in beiden Ländern auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis zurückgefallen. "Der immense Vertrauensverlust in die Regierung Scholz schlägt hier durch und führt zum weiteren Erstarken der AfD." In Bayern lag die CSU von Ministerpräsident Markus Söder klar vorn, in Hessen die CDU von Regierungschef Boris Rhein. In beiden Ländern schaffte die AfD den Hochrechnungen zufolge mehr als 15 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 06:00 Uhr

OB-Wahl in Norderstedt: Schmieder und Hille gehen in Stichwahl

In Norderstedt ist am Sonntag noch keine Entscheidung über eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister gefallen. Keiner der drei Kandidaten konnte die absolute Mehrheit erreichen. Rund 65.000 Bürgerinnen und Bürger waren am Sonntag in Norderstedt (Kreis Segeberg) aufgerufen, ihre Stimme bei der Oberbürgermeisterwahl abzugeben. Die meisten Stimmen erhielten laut vorläufigem Endergebnis Katrin Schmieder mit 36,7 Prozent der Stimmen und Robert Hille mit 35,6 Prozent. Wer von den beiden die Verwaltung leiten wird, entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 5. November bei einer Stichwahl. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 06:00 Uhr

Bürgermeister-Wahl: Entscheidung in Pinneberg vertagt

Weil bei der Bürgermeisterwahl in Pinneberg im ersten Wahlgang keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit erringen konnte, gibt es eine Stichwahl zwischen Marco Bröker und Thomas Voerste. Bröcker (CDU) erreichte 34,6 Prozent. Voerste (parteilos) kam auf 34,5 Prozent der Stimmen. Dahinter landeten Paul Hoffmann (parteilos) mit 17,4 Prozent, Jörg Heuer (parteilos, 9,9 Prozent) und der parteilose Hauke Röben (3,5 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei 31,0 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 06:00 Uhr

Elbtunnel ist nach Sperrung wieder frei

Nach zwei Tagen Vollsperrung ist die A7 rund um den Elbtunnel seit dem frühen Morgen wieder frei befahrbar. Die Autobahngesellschaft hat die Strecke zwischen Hamburg-Volkspark und Heimfeld nach eigenen Angaben gegen 4 Uhr wieder freigegeben. Der Abschnitt war seit Freitagabend für Bauarbeiten gesperrt worden. In Höhe Altona bauen Arbeiter einen weiteren Lärmschutzdeckel. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 05:30 Uhr

Handball Bundesliga: Flensburg verliert in Stuttgart

Die SG Flensburg Handewitt hat in Stuttgart mit 31:34 verloren und wartet immer noch auf den ersten Auswärtssieg. Nur ein einziges Mal nach fünf Minuten führte die SG, doch schon zehn Minuten später war Stuttgart auf 10:4 davongezogen. Zwar konnten die Flensburger nach der Pause den Rückstand bis auf einen Treffer verkürzen, doch die Wende gelang schließlich nicht mehr. Mit 8:6 Punkten fiel Flensburg auf Rang sieben zurück. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 06:00 Uhr

Handball Bundesliga: THW Kiel fährt Sieg gegen HSV Hamburg ein

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie auf nationaler Ebene kann der THW Kiel in der Handball Bundesliga wieder jubeln: Die Mannschaft gewann mit 34:23 (19:15) deutlich gegen den HSV Hamburg. Elias Ellefsen a Skipagotu erzielte nicht nur sieben Kieler Tore, er war im Angriff auch Denker und Lenker. Herausragender Akteur bei den Hausherren war außerdem Keeper Samir Bellahcene. Der Franzose entschärfte 16 Würfe.| NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 06:00 Uhr

Nach Angriff auf Israel: Polizei kontrolliert vor jüdischen Einrichtungen in SH

Als Reaktion auf den heftigen Angriff der radikal-islamistischen Hamas in Israel fährt die Polizei in Schleswig-Holstein vermehrt Streife vor jüdischen Einrichtungen. Das hat eine Sprecherin des Innenministeriums bestätigt. Es gebe zwar keine Erkenntnisse, dass sich die Gefährdungslage in Schleswig-Holstein erhöht habe, dennoch würden entsprechende Orte häufiger angefahren, sagte sie. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 06:00 Uhr

Wetter: Grau und regnerisch

Vormittags ist es meist regnerisch. Am Nachmittag lässt der Regen nach, doch der Himmel bleibt dicht bewölkt. Die Temperaturen steigen auf elf Grad in Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 13 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.10.2023 | 06:00 Uhr