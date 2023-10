Nach Anschlagdrohung: Flugverkehr in Hamburg wieder aufgenommen Stand: 09.10.2023 15:50 Uhr Auf dem Hamburger Flughafen ist der Flugbetrieb am Montag wegen einer Anschlagdrohung für rund eineinhalb Stunden gesperrt gewesen. Gegen 14.15 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben, wie der Flughafen mitteilte.

Der Flugbetrieb war gegen 12.40 Uhr komplett eingestellt worden. Es gab über rund eineinhalb Stunden weder Starts noch Landungen, ankommende Maschinen wurden unter anderem nach Hannover umgeleitet. Zuvor war bei der Bundespolizei eine Drohung gegen ein iranisches Flugzeug per E-Mail eingegangen. Sie richtete sich gegen eine Passagiermaschine, die aus der iranischen Hauptstadt Teheran nach Hamburg geflogen war. Der Homepage des Flughafens zufolge war es der Flug IR 723, der vom Teheraner Imam Khomeini-Flughafen gestartet war und um 11.45 Uhr in Hamburg erwartet wurde. Die Maschine, die gegen 12.20 Uhr in der Hansestadt gelandet war, hatte 198 Passagiere und 16 Crewmitglieder an Bord.

Maschine und Passagiere wurden durchsucht

Die Maschine wurde auf einer Sicherheitsposition abgestellt und dort untersucht. Die Passagiere kamen in ein gesondertes Gate, wo ihr Gepäck durchsucht wurde. Die Bundespolizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie stufte die Drohung laut einem Sprecher als ernst ein. Zu den Hintergründen äußerte er sich zunächst nicht. Auch die Flughafenfeuerwehr war im Einsatz. Laut Flughafen kann es weiter zu Verzögerungen im Flugbetrieb kommen. Die Info-Tafeln zeigten am Montag auch für Abflüge und Ankünfte, die für den Nachmittag geplant waren, noch Verspätungen an. Betroffen davon waren sowohl inländische Flüge als auch Flüge ins beziehungsweise aus dem Ausland.

Luftwaffe war alarmiert

Die Luftwaffe erklärte, die sogenannte Alarmrotte vom Flughafen Rostock-Laage sei am Morgen aktiviert worden. "Ein ziviles Flugzeug auf dem Weg von Teheran nach Hamburg wurde nach einer Bombendrohung von uns nach Eintritt in den deutschen Luftraum östlich von Berlin bis zur Landung in Hamburg begleitet", hieß es auf der Plattform X, dem ehemaligen Twitter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.10.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr