Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein ist tot

Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein ist nach Angaben der Stiftung Louisenlund vorgestern im Alter von 74 Jahren verstorben. Er starb nach langer Krankheit. 24 Jahre war er der Vorstand der Stiftung. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:00 Uhr

Flensburg: Geldautomatensprengung am Fördepark

Unbekannte haben in der Nacht Geldautomaten am Flensburger Einkaufszentrum Fördepark gesprengt. Nach Polizeiangaben wurde die Leitstelle gegen 2:30 Uhr informiert. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:00 Uhr

Schleswig-Holstein gegen Kürzungen bei Minderheiten

Der Bundesrat in Berlin beschäftigt sich heute mit dem Haushaltsentwurf. Eine angekündigte Streichung könnte auch in Schleswig-Holstein Auswirkungen haben. Es soll nämlich weniger Geld für nationale Minderheiten geben. Damit würde beispielsweise die Förderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) mit Sitz in Flensburg 170.000 Euro weniger bekommen – und müsste damit nach eigener Aussage Stellen streichen und auf Projekte verzichten. Die FUEN kümmert sich um die Belange u.a. von Friesen, Dänen, Sorben, sowie die Roma und Sinti. Schleswig-Holstein fordert jetzt in einer Protokollerklärung, dass der Bund seine Zuschüsse für die Arbeit von Minderheiten weiterzahlt und die geplanten Kürzungen zurücknimmt. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 07:00 Uhr

Feuerwehr löscht brennendes Reihenhaus in Halstensbek

In Halstenbek im Kreis Pinneberg hat am Donnerstagabend ein Reihenhaus gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr ist noch unklar, warum. Die sechs Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 06:30 Uhr

55-Jährige in Lübeck getötet

Nach dem Tod einer 55-jährigen Frau in der Lübecker Innenstadt ermittelt die Polizei gegen einen 24-Jährigen. Er steht nach Angaben der Beamten in Verdacht, die Frau am Donnerstagnachmittag gewaltsam getötet zu haben. Opfer und Täter sollen in einem familiären Verhältnis zueinander stehen. Die genauen Hintergründe der Tat stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 06:00 Uhr

Aufnahme von Geflüchteten: Kommunen fordern Entlastung

Mit einem Maßnahmen-Katalog fordern die kommunalen Verbände in Schleswig-Holstein Entlastung bei der Aufnahme von Geflüchteten. Städte, Gemeinde- und Landkreistag wollen die Verteilung von Geflüchteten auf die Kommunen einmalig für vier Wochen aussetzen. Künftig wollen sie wieder mindestens vier Wochen im voraus Bescheid über neue Geflüchtete bekommen. Die Verteilung von Menschen ohne Bleibe-Perspektive solle komplett eingestellt werden. Außerdem müssen die Kapazitäten in den Landesunterkünften deutlich aufgestockt werden. Die Kommunen fordern zudem wöchentliche Lagebesprechungen mit dem Land und eine langfristige Strategie für die Integration. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 06:00 Uhr

Wohnraum für Studierende wird teurer

Im Schnitt müssen Studierende im Vergleich zum Vorjahr 6,2 Prozent mehr für ihre Wohnungen bezahlen. Immobilienexperten ermittelten, dass eine 30 Quadratmeter-Studenten-Wohnung mehr als 460 Euro kostet. Ein 20-Quadratmeter-WG-Zimmer kostet aktuell fast 370 Euro. Abgesehen von den Preisen ist der Markt aktuell erschöpft. Laura Falk von der Studierendenvertretungs AStA in Kiel sagte: "Viele neue Studierende kommen, viele Erstsemester werden demnächst an der Uni erwartet, das heißt gerade sind viele auf der Wohnungssuche, wollen nach Kiel kommen für das Studium, Deswegen ist halt auf dem Wohnungsmarkt gerade eine etwas engere Situation, weil halt neue Leute dazukommen." | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 06:00 Uhr

Lübeck: Pilotprojekt zur Munitionsbergung

In der Lübecker Bucht startet voraussichtlich im kommenden April ein Pilotprojekt zur Bergung gefährlicher Weltkriegsmunition. Laut Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat das Bundesumweltministerium die Landesregierung darüber informiert, dass es Erkundungs- und Bergungsmaßnahmen unter anderem in der Lübecker Bucht plant. Hierbei werden Kampfmittelexperten Bomben, Granaten, Torpedoköpfe und Seeminen vom Grund der Ostsee bergen und unschädlich machen, so das Thünen-Institut. Nach Schätzungen von Experten liegen etwa 1,6 Millionen Tonnen Weltkriegsmunition auf dem Grund deutscher Gewässer in Nord- und Ostsee. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Bergischen HC

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt am siebten Bundesliga-Spieltag mit 33:28 gegen Tabellenschlusslicht Bergischer HC gewonnen. Zuvor hatte die SG zweimal nur unentschieden gespielt. Nach dem Sieg steht die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Regen mit möglichen Gewittern

Am Tag ist es wolkig mit möglichen Regenschauern. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in Flensburg und 22 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Am Abend kann mit Auflockerungen gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 06:00 Uhr

