Bundesweite Razzia gegen rechtsextreme "Artgemeinschaft" - auch in SH

Laut Ministerium durchsuchen Polizeibeamte im Moment in zwölf Bundesländern Wohnungen von 39 Vereinsmitgliedern und Räumlichkeiten der rechtsextremen Gruppe "Artgemeinschaft" - auch in Schleswig-Holstein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Vereinigung verboten. Der Verein besteht bereits seit den 50er Jahren und pflegt ein völkisches, rassistisches und antisemitisches Gedankengut. Auch der Schwesternverein "Familienwerk" wurde verboten. Der Verein galt über Jahrzehnte hinweg als zentraler Bestandteil der rechtsextremistischen Szene. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:00 Uhr

Neue Erstaufnahme-Einrichtung in Glückstadt: Polizeipräsenz wird erhöht

Auf dem Gelände der neuen Erstaufnahme-Einrichtung für Geflüchtete in Glückstadt (Kreis Steinburg) wird eine Polizeistation eingerichtet. Das sagte Innenstaatssekretärin Magdalena Finke gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Bereits heute werden demnach die ersten drei Beamten dafür zur Verfügung stehen - weitere sollen folgen. Glückstadts Bürgermeister Rolf Apfeld (parteilos) hatte Ende vergangener Woche vor der Eröffnung der Landesunterkunft mehr Polizeibeamte für die Stadt gefordert. Auf diese Weise solle das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 07:00 Uhr

Sanierung im Kieler Schloss verzögert sich

Die Sanierung des Konzertsaals im Kieler Schloss verzögert sich um 15 Monate. Seit Ende 2021 laufen dort die Bauarbeiten, im Sommer 2025 soll der neue Konzertsaal in Kiel wiedereröffnet werden. Bis dahin müssen Musikerinnen und Musiker sowie Kulturschaffende noch auf andere Standorte ausweichen. Gut neun Monate Bauverzögerung gibt es allein, weil Fördermittel vom Bund zu spät geflossen sind, sagte Kiels Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel (Grüne). | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 06:30 Uhr

Kiel: B76 wieder frei

Die Großbaustelle auf der B76 in Kiel ist vorerst abgeschlossen. In der vergangenen Nacht wurden laut Stadt die Absperrungen in Fahrtrichtung Norden zwischen der Auffahrt "An der Kleinbahn" und der Kreuzung Ostring abgebaut. Damit ist die B76 auf allen Spuren wieder frei befahrbar, auch ein Abbiegen auf den Ostring ist wieder möglich. In den Herbstferien soll laut Stadt der letzte Abschnitt zwischen Friesenbrücke und Barkauer Kreuz neu asphaltiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 06:00 Uhr

Razzia in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Umgebung hat die Kriminalpolizei Neumünster am Dienstag eine großangelegte Razzia in 15 Gebäuden durchgeführt. Sichergestellt wurden den Angaben zufolge etwa ein Kilogramm Marihuana, ein halbes Kilogramm Kokain, ein kleinerer vierstelliger Bargeldbetrag sowie eine scharfe Schusswaffe mit Munition. Außerdem fanden die Beamten eine Marihuana-Plantage, die noch nicht in Betrieb war. Hintergrund für die Razzia war laut Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Beschuldigte aus Rendsburg. Sie werden verdächtigt, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Sonnig und trocken

Heute ist es nach möglichem Nebel zunächst zeitweise heiter. Nach Nordfriesland hin wird es im Verlauf gelegentlich wolkiger. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 06:00 Uhr

