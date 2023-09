Stand: 25.09.2023 06:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vermisster Kanufahrer ist tot

Nach stundenlanger Suche haben Helfer gestern einen vermissten Mann tot im Einfelder See in Neumünster gefunden. Laut Feuerwehr war der etwa 30-Jährige am Sonnabend offenbar aus einem Kanu gefallen. Die erste Suche blieb erfolglos, gestern früh wurde dann ein neuer Versuch gestartet. Taucher fanden schließlich den leblosen Mann, nachdem ein Sonar ihn unter Wasser geortet hatte. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 06:00 Uhr

36 Prozent weniger Wohnungen genehmigt als im Vorjahr

Anlässlich eines Treffens im Bundeskanzleramt zur Krise in der Bau- und Wohnwirtschaft, warnen auch Verbände in Schleswig-Holstein vor rückläufigen Bauvorhaben. Von Januar bis Juli wurden laut Statistischem Bundesamt 36 Prozent weniger neue Wohnungen und Häuser genehmigt als im gleichen Zeitraum 2022. Bei etwa 750 geplanten Wohnungen in Schleswig-Holstein sei momentan aufgrund unsicherer Finanzierung nicht klar, ob sie tatsächlich gebaut werden, teilte der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen mit. Der Vorsitzende von Haus und Grund in Schleswig-Holstein, Alexander Blažek, lobt einerseits die Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Land, er schlägt zusätzlich vor, junge Familien mit Bauvorhaben zu entlasten, indem ihnen für die erste eigene Wohnung oder das erste eigene Haus die Grunderwerbssteuer erlassen wird. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein kritisiert dänische CCS-Pläne

Dänemark will das umstrittene CCS Verfahren (Carbon Capture and Storage) in Zukunft nutzen. Darauf hat sich ein breites Parteienbündnis geeinigt. Das heißt, in der Nordsee und an Land wird CO2 in den Boden gepresst, um es dort dauerhaft zu lagern. Den Plänen zufolge sollen ab 2029 über mindestens 15 Jahre umgerechnet gut drei Milliarden Euro bereit gestellt werden. Ole Eggers von der Umweltorganisation BUND in Schleswig-Holstein sieht die Pläne kritisch. Zum einen sei die Technik zu teuer und es bestehe ein Restrisiko, dass das Kohlendioxid zu schnell wieder an die Oberfläche komme, so Eggers. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 06:00 Uhr

Kaltenkirchen wählt neuen Bürgermeister

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist ein neuer Bürgermeister gewählt worden. Bei der Wahl am Sonntag holte Stefan Bohlen, der von der CDU nominiert worden war, 54,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlleitung bei 37 Prozent. Bohlen wird im kommenden Januar das Bürgermeisteramt antreten. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 06:00 Uhr

Wilde Schlussphase gegen Hertha: Kiel verpasst Sprung an die Spitze

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsrang verpasst. Die Kieler unterlagen am siebten Spieltag mit 2:3 (0:2) gegen Absteiger Hertha BSC. Nach vier Siegen zu Saisonbeginn war es die zweite Niederlage in Folge für die KSV. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2023 17:00 Uhr

Das Wetter: Sonnig und trocken

Am Tag ist es neben einigen Schleierwolken oft sonnig und durchweg trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) und 21 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Am Mittag ist an der Nordsee mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 07:00 Uhr

