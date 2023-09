Stand: 24.09.2023 10:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel gegen Berlin: Herta BSC im Holstein-Stadion zu Gast

Heute ab 13:30 Uhr hat Holstein Kiel (KSV) in der zweiten Fußball Bundesliga Hertha BSC zu Gast. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der zweiten Liga. Nach der 1:5 Pleite beim FC St. Pauli am vergangenen Spieltag soll heute wieder ein Sieg für die Kieler her. Mut könnte den Kielern die bisher verheerende Auswärtsbilanz der Berliner machen. Alle Spiele auf fremden Platz gingen verloren. Personell kann Rapp fast aus dem vollen schöpfen. Nur Erras fällt weiter verletzt aus. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2023 12:00 Uhr

Weiterhin Zugausfälle um Lübeck

Auch heute noch rät die Bahn davon ab, die Züge und Busse rund um Lübeck und Hamburg zu nutzen. Auf vielen Strecken wird gebaut, außerdem sind viele Lokführer erkrankt. Daurch fallen einige Zugverbindungen aus. Diese werden nicht immer durch Busse ersetzt, denn es sind auch viele Busfahrer krank. Das befürchtete Chaos blieb am Sonnabend aus: Laut Bahn waren deutlich weniger Fahrgäste unterwegs als an einem vergleichbaren Tag. Auf welchen Strecken es weiterhin zu Einschränkungen kommt, darüber informiert NDR Schleswig-Holstein auf einer Karte. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2023 11:00 Uhr

Schausteller: Volksfeste gut besucht, aber Zukunftssorgen

Die Schausteller in Schleswig-Holstein ziehen eine positive Zwischenbilanz der diesjährigen Saison. Besucherzahlen auf den Volks- und Stadtfesten im Land seien zwar noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, aber sie seien stabil, sagte Marco Lange, Präsident des Schaustellerverbandes Schleswig-Holstein. Er blickt auch zuversichtlich auf die Herbst- und Weihnachtsmarkt-Saison. Sorgen bereiten Lange und seinen Kollegen allerdings der Fachkräftemangel und die Inflation. Es werde schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Einige Schausteller müssten deshalb einen Teil ihrer Veranstaltungen absagen. Die steigenden Kosten für Transport und Wareneinkauf versuchen die Betriebe laut Lange möglichst nicht oder nur gering an ihre Kunden weiterzugeben. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2023 10:00 Uhr

Viele schwere Unfälle in SH

Mehrere schwere Unfälle haben seit Samstagabend für viele Polizeieinsätze gesorgt. In Immenstedt im Kreis Dithmarschen kam ist in der Nacht zu Sonntag ein 18-Jähriger ums Leben. Laut Polizei geriet der Mann mit seinem Auto gegen 3 Uhr erst rechts auf die Bankette und anschließend seitlich in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle, drei weitere Menschen wurden verletzt. Bei einem weiteren Unfall in Ahrensburg (Kreis Stormarn) wurden zwei Menschen lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben waren dort zwei Autos in der Straße Brauner Hirsch in einer Kurve frontal ineinander gefahren. Außerdem übersah am Samstagabend ein Autofahrer in der Lübecker Innenstadt in der Zeigelstraße offenbar einen Motorradfahrer. Bei dem Zustammenstoß erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Kopfverletzungen, der Autofahrer wurde schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2023 10:00 Uhr

Motorradgottesdienst in Heide

Nach vier Jahren Pause ist der Heider Marktplatz (Kreis Dithmarschen) heute wieder Treffpunkt für Motorradfahrer: Die Kirchengemeinde St. Jürgen lädt zum 27. Motorradgottesdienst ein. Erwartet werden rund 800 Biker. Nach dem Gottesdienst geht es im Motorrad-Korso etwa 60 Kilometer durch den Kreis Dithmarschen. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2023 10:00 Uhr

Einsatzkräfte suchen Kanufahrer auf Einfelder See

Auf dem Einfelder See bei Neumünster läuft eine große Suchaktion. Dort wird seit Sonnabend ein etwa 30 Jahre alter Kanufahrer vermisst. Nach ersten Erkenntnissen der Leitstelle soll der Mann das Kanu beim örtlichen Ruderclub gestohlen haben. Dann ist er offenbar nach etwa 200 Metern mitten auf dem See gekentert. Ein Rettungshubschrauber und Drohnen waren am Samstagabend bis 22 Uhr im Einsatz, ohne Erfolg. Rettungskräfte fanden aber persönliche Gegenstände des Mannes. Seit Sonntagmorgen suchen wieder zwei Wehren wieder nach dem Mann, auch eine Unterwasserdrohne ist dabei im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2023 09:00 Uhr

Kaltenkirchener wählen neuen Bürgermeister

In Kaltenkirchen im Kreis Segeberg wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Der jetzige Bürgermeister Hanno Krause tritt nach mehr als zehn Jahren im Amt nicht mehr an. Zur Wahl stehen Stefan Bohlen und Kolja Olef als überparteiliche Kandidaten sowie Frank Günter für die Wählergemeinschaft Pro-Kaki. Rund 18.000 Menschen sind wahlberechtigt. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2023 09:00 Uhr

Das Wetter: Heiter bis wolkig

Heute Nachmittag ist es heiter bis wolkig und vielerorts trocken, am ehesten an der Nordsee ist etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Tarp und bei 19 Grad in Bad Segeberg. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Nordfriesischen Inseln gelegentlich frisch aus westlicher bis südlicher Richtung. An der Nordsee kommen starke Böen auf. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 16 Grad in Schwesing und bei 18 Grad in Nusse. In der Nacht gibt es vor allem in Richtung Nordfriesland anfangs einige, meist lockere Wolken. Sonst ist es oft wolkenlos und durchweg trocken. Örtlich ist Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 15 Grad in Hörnum und bei 8 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2023 08:00 Uhr

