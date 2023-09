Einfelder See: Vermisster Kanufahrer ist tot Stand: 24.09.2023 18:08 Uhr Der etwa 30 Jahre alte Mann war offenbar aus einem Kanu gefallen. Eine Suchaktion am Sonnabend blieb ohne Erfolg. Am Ende des zweiten Suchtages fanden Taucher nun den leblosen Mann.

Nach stundenlanger Suche haben Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag einen vermissten Mann tot im Einfelder See in Neumünster entdeckt. Taucher fanden den leblosen Mann, nachdem ein Sonar ihn unter Wasser geortet hatte.

Laut Feuerwehr war der etwa 30-Jährige am Sonnabend aus einem Kanu gefallen. Nach ersten Erkenntnissen der Leitstelle soll der Mann das Kanu bei einem örtlichen Ruderclub gestohlen haben. Danach kenterte er offenbar nach etwa 200 Metern mitten auf dem See.

Die erste Suche am Samstagabend blieb erfolglos. Rund 40 Einsatzkräfte, ein Rettungshubschrauber mit Wärmebildkamera und Drohnen waren am Samstagabend bis 22 Uhr im Einsatz. Die Rettungskräfte fanden nur persönliche Gegenstände des Mannes, nicht den Mann selbst.

Am Sonntagmorgen suchten die Freiwilligen Feuerwehren Einfeld und Molfsee nach dem Mann. Auch Taucher waren vor Ort. Im Einsatz war zudem eine Unterwasserdrohne.

