Schausteller ziehen Bilanz: Volksfeste gut besucht Stand: 24.09.2023 12:47 Uhr Die aktuelle Saison ist gut gelaufen für die Schausteller in SH. Doch Personalmangel und steigende Kosten werden laut dem Branchenverband für viele Betriebe zunehmend zu einem Problem.

Die Schausteller in Schleswig-Holstein ziehen eine positive Zwischenbilanz der diesjährigen Saison. Besucherzahlen auf den Volks- und Stadtfesten im Land seien zwar noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, aber sie seien stabil, so Marco Lange, Präsident des Schaustellerverbandes Schleswig-Holstein. Er blickt auch zuversichtlich auf die Herbst- und Weihnachtsmarkt-Saison.

Lieferketten und Inflation machen Schaustellern zu schaffen

Lange berichtet allerdings auch von Problemen in der Branche, Mitarbeiter zu finden. Einige Schausteller müssten deshalb einen Teil ihrer Veranstaltungen absagen. "Lieferketten und Inflation gehen an uns auch nicht vorbei", betont er. Die steigenden Kosten für Transport und Wareneinkauf versuchen die Betriebe laut Lange möglichst nicht oder nur gering an ihre Kunden weiterzugeben. "Wir versuchen die Preise so volkstümlich wie möglich zu halten. Wir wollen hier nicht alles eins zu eins weitergeben. Das probieren wir, dank der guten Besucherzahlen über die Masse abzufedern", so Lange.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.09.2023 | 12:47 Uhr