Sturm: Feuerwehreinsätze und Fährausfälle an der Norseeküste

Das Sturmtief "Lee" hat am Dienstagabend und in der Nacht für einige Feuerwehreinsätze an der Nordseeküste gesorgt. In den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und in Flensburg mussten die Feuerwehren am Abend und in der Nacht insgesamt 20 Mal wegen umgestürzter Bäume ausrücken. In den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und im südlichen Nordfriesland zählte die Leitstelle West insgesamt 10 Einsätze. Verletzte gab es nicht. Auch heute kommt es zu einigen Ausfällen im Fährverkehr. Betroffen sind die Linien von Büsum und Cuxhaven nach Helgoland, von Pellworm und Nordstrand nach Südfall sowie von der Hallig Langeneß nach Hooge und nach Schlüttsiel. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Notkredit für Northvolt: Landtag stimmt über Finanzierung ab

CDU, Grüne und SPD wollen heute im Landtag Gelder aus dem Ukraine-Notkredit für die geplante Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) freigeben. Die Ansiedlung der Firma Northvolt soll mit 137 Millionen Euro gefördert werden. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes äußert jedoch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieses Vorhabens. Die FDP teilt die Bedenken und will heute im Landtag gegen die Finanzierung stimmen - gleiches gilt für den SSW. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 07:00 Uhr

Agrarministerkonferenz in Kiel

Die Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern treffen sich ab heute in Kiel zu ihrer Herbstkonferenz. Unter anderem soll es dabei um das Thema Tierwohl gehen. Schleswig-Holsteins Agrarminister Werner Schwarz (CDU) hatte bereits im Vorfeld des Treffens gefordert, den Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland voranzutreiben. Seiner Meinung nach brauchten die Landwirte Planungssicherheit und verlässliche Perspektiven. Für morgen sind zwei Kundgebungen im Rahmen des Treffens angekündigt - unter anderem will der Bauernverband dafür demonstrieren, dass der Bürokratie-Abbau vorankommt. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 07:00 Uhr

Personalmangel: Quereinstieg in Kitas in SH umstritten

Die Pläne von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), den Quereinstieg in Kitas zu erleichtern, stoßen bei den Trägern in Schleswig-Holstein auf Kritik. Das DRK hat die Pläne als unzureichend bezeichnet. Die bestehenden Herausforderungen könnten mit den vorgestellten Maßnahmen "auf keinen Fall" bewältigt werden. Derweil fordert der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein e.V. eine intensivere Betreuung der Quereinsteiger. Während die SPD die Maßnahmen für verspätet und nicht ausreichend hält, gibt es Lob von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Allerdings warnt die GEW davor, auf nötige Qualifikationen zu verzichten. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 07:00 Uhr

Wetter: Stürmisch mit Gewittern bei bis zu 20 Grad

Der ehemalige Hurrikan "Lee" sorgt heute anfangs noch für stürmisches Wetter in Schleswig-Holstein. Vielerorts ist aber mit recht freundlichem Spätsommerwetter zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. Zunächst zeitweise mäßiger - an der Westküste frischer bis starker Süd- bis Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 06:00 Uhr

