Vollsperrung auf B404 wegen eines brennenden Lkw

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die B404 zwischen Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Bergedorf laut Polizei aktuell voll gesperrt. Grund für den Einsatz ist ein brennender Lkw. Wieso das Fahrzeug Feuer fing, ist noch nicht klar. Verletzt wurde bislang niemand. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:00 Uhr

Streit um Ausbau der S-Bahn Linie im Kreis Stormarn

Die S4 soll zukünftig Hamburg mit verschiedenen Gemeinden im Kreis Stormarn verbinden. Am Donnerstagabend wurden in Ahrensburg Pläne zu der Bahn vorgestellt - mit anschließender dreistündiger Diskussion. Der Hauptstreitpunkt sind zwei weitere Gleise und eine Brücke, die durch ein Naturschutzgebiet gebaut werden sollen. Viele sprechen sich auch komplett gegen die S4 aus, sagen, die aktuelle Taktung sei ausreichend. Andere kritisieren, den längst überfälligen Lärmschutz wolle die Bahn nur bauen, wenn es auch die S-Bahn Linie gebe. Auch bleibt fraglich, ob die neugeplante Brücke auf Pfeilern in archäologisch wichtiges Gebiet gebaut kann. Entsprechende Gutachten hatten das zuletzt ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:00 Uhr

Fachleute befürchten: Zahl der Analphabeten seit Pandemie gestiegen

Mehr als jeder zehnte Deutsche im berufsfähigen Alter kann nicht richtig lesen und schreiben. In Schleswig-Holstein betrifft das laut einer Studie gut 210.000 Menschen. Durch Corona könnten es nach Einschätzung des Landesverband der Volkshochschulen sogar deutlich mehr geworden sein. Die Pandemiezeit hätte für Lerndefizite und mehr Schulabbrüche gesorgt. Doch Menschen mit eklatanten Probleme beim Lesen und Schreiben könne geholfen werden, betont der Landesverband am heutigen Weltalphabetisierungstag. Kostenfreie Förderkurse gibt an den Grundbildungszentren in Itzehoe, Kiel, Lübeck, Rendsburg und Neumünster. Der Schreib- und Leseunterricht soll den Betroffenen unter anderem bessere Jobaussichten bescheren. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:00 Uhr

Rettungsdienste in SH begrüßen geplante Neuregelungen

Der Rettungsdienst in Deutschland soll grundlegend reformiert werden: Weniger Leitstellen und ausgeweitete Befugnisse von Notfallsanitätern, Patientinnen und Patienten vor Ort zu behandeln. Aktuell kann der Rettungsdienst Transporte nur abrechnen, wenn Patienten in die Klinik gebracht werden. Rettungsdienste in SH begrüßen die Neuregelung. "Das ist das, was uns im Grunde genommen finanziell mit am meisten belastet und was jetzt offensichtlich geregelt werden soll, indem die Notfallrettung ein eigener Part im Sozialgesetzbuch werden soll. [...] Da macht sich ein jahrelanger Kampf für eine Änderung jetzt endlich bemerkbar", sagt Christian Kraft von der Rettungsdienst Holstein AöR. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 07:00 Uhr

Bäderbahn wird eingestellt

Nach jahrelangen Diskussionen um die Bäderbahn im Kreis Ostholstein ist eine Entscheidung gefallen. Auf der Strecke zwischen Bad Schwartau und Scharbeutz sollen keine Züge mehr fahren. Das haben Bund, Land und die Deutsche Bahn beschlossen. Als Grund für die überraschende Entscheidung nannte der Staatssekretär des Verkehrsministeriums Tobias von der Heide (CDU), dass ein Erhalt der Strecke den Zeitplan für den Bau der Hinterlandanbindung für die Beltquerung gefährden könnte. Das Land will jetzt Gespräche über Alternativen zur Bäderbahn führen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 06:00 Uhr

Unfall auf A1 sorgte Donnerstagabend für Stau

Autofahrer auf der A1 haben am Donnerstagbend zum Teil viel Geduld gebraucht. Laut Polizei waren bei Reinfeld (Kreis Stormarn) zwei Elektroautos zusammengestoßen. Die Strecke Richtung Hamburg war deshalb zwischenzeitlich voll gesperrt, es gab Stau über mehrere Kilometer. Gegen 21 Uhr wurde die Autobahn dann freigegeben. Drei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 06:00 Uhr

SG Flensburg Handewitt gewinnt Landesderby

Die Handballer der SG Flensburg Handewitt haben das Handball Landesderby gegen den THW Kiel knapp gewonnen. In einem dramatischen Spiel setzte sich die SG mit 28:27 gegen den Deutschen Meister durch. Mit der Schlusssirene und damit in der allerletzten Sekunde erzielte Emil Jakobsen den Treffer zum Flensburger 28:27-Sieg. Es war der Höhepunkt eines zwar nicht hochklassigen, aber sehr spannenden Spiel. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 06:00 Uhr

Wetter: sonnig und trocken

Am Freitagvormittag und -nachmittag bleibt es in Schleswig-Holstein sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad in Flensburg, in Holstein sind örtlich auch bis zu 30 Grad möglich. Auf Helgoland sowie an der Ostsee bleibt es mit 23 Grad etwas kühler. In der Nacht zum Samstag bleibt es weitgehend klar, lokal ist Nebelbildung möglich. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 06:00 Uhr

