B404 bei Geesthacht: Lkw-Anhänger ausgebrannt Stand: 08.09.2023 11:17 Uhr Auf der B404 ist am Freitagmorgen ein Lkw-Anhänger ausgebrannt. Zwischen Geesthacht und Bergedorf war die Strecke laut Polizei deshalb zeitweise voll gesperrt.

Warum der Sattelzuganhänger am frühen Freitagmorgen auf der B404 bei Escheburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) Feuer gefangen hat, ist bislang unklar. Gegen 6.30 Uhr wurde der brennende Anhänger der Feuerwehr gemeldet - kurz vor der Auffahrt zur A25 in Fahrtrichtung Hamburg. Dem Lkw-Fahrer gelang es, den Anhänger vom Lastwagen rechtzeitig abzukoppeln und sich in Sicherheit zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt stand der mit 26 Tonnen Metall- und Plastikmüll beladene Anhänger bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Er wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht.

Mittlerweile konnte das Fahrzeug geborgen werden. Wegen der Aufräumarbeiten war die B404 sowie der Auffahrtsbereich zur A25 in dem Bereich zwischen Geesthacht und Bergedorf zeitweise voll gesperrt. Inzwischen ist die Sperrung aufgehoben worden.

